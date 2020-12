Dota 2: Team Spirit anuncia la contratación de Yellow Submarine para el DPC 2021

Desde que Valve anunció el regreso del Dota Pro Circuit, varias organizaciones de esports han decidido anunciar sus equipos de Dota 2 para competir la siguiente temporada y conseguir uno de los cupos a The International 2021.

Una de las organizaciones que ha sorprendido anunciando un nuevo roster, es la alineación de Team Spirit que acaba de anunciar su nuevo roster oficial.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Team Spirit anunció la contratación del equipo de Yellow Submarine.

Welcome our new Dota 2 roster 🔥 https://t.co/w0v1twmyh8 #Spirited #SpiritDota #Dota2 pic.twitter.com/qUbwN2cZN3

De esta forma, el nuevo roster de Team Spirit está conformado por los siguientes jugadores:

Actualmente, el equipo de Team Spirit se encuentra jugando el torneo de BTS Pro Series Season 4 en donde se encuentra en la etapa de semifinales donde se está viendo las caras contra la escuadra de Live To Win.

Not the best start for us.



Second game is coming:

🇷🇺 https://t.co/1OuwhHcrC9

🇷🇺 https://t.co/W0wGocKYJM

🇬🇧 https://t.co/qULXGcJJnr#SpiritDota #Dota2 pic.twitter.com/xGqHQFZtc7