Call of Duty: Modern Warfare 3 Remastered no sería exclusivo temporal de PlayStation

Si bien Activision aún tiene que confirmar la existencia de Call of Duty: Modern Warfare 3 Remastered , algunos "insiders" ya están comenzando con las conjeturas de acuerdo a sus fuentes ligadas a esta casa desarrolladora. Uno de los último detalles que fueron filtrados tiene que ver con su potencial salida, la cual hará que esta entrega llegue a todas las plataformas de forma simultánea.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered hizo su debut a finales 2011 con un gran recibimiento por parte de la comunidad que venía de jugar su aclamada anterior entrega. El equipo de Infinity Ward nos dio un cierre a la historia que comenzó en 2007 con Call of Duty 4: Modern Warfare.

Activision ha remasterizado su serie Call of Duty: Modern Warfare desde 2016 con la salida de Call of Duty: Infinite Warfare. Posteriormente, en 2020, Modern Warfare 2 recibió el mismo tratamiento viendo primero la luz en PlayStation 4 a finales de marzo, para luego aparecer en Xbox One y PC a finales de abril. Esto como parte del trato entre Activision y Sony para darle contenido exclusivo a PlayStation de manera preferente.