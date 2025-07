ICE detiene por error a ciudadano de Estados Unidos: no creyeron en su identificación y lo retuvieron 2 horas

Lo que parecía una rutina matutina terminó en una verdadera pesadilla para Miguel Ángel Ponce Jr., un ciudadano estadounidense de 33 años, nacido y criado en Texas. A pesar de mostrar su identificación válida y asegurar una y otra vez que había nacido en College Station, agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo esposaron y lo retuvieron durante casi dos horas.

¿Su crimen, según la agencia federal? Tener el mismo nombre y un “parecido sorprendente” con un sospechoso buscado por delitos sexuales. "Hermano, nací en College Station. ¿Qué está pasando?", exclamó Ponce, aún con incredulidad. ¿Qué más se sabe sobre este suceso? Aquí te contamos más al respecto.

¿Cómo fue el arresto del ciudadano estadounidense a manos de ICE?

Según el relato de Ponce, todo ocurrió la madrugada del miércoles mientras se dirigía tranquilamente a su trabajo. Un agente de ICE se acercó a su automóvil y le pidió su identificación. Tras mostrarla, fue ordenado a salir del vehículo sin explicación alguna. Lo siguiente fue un arresto sin orden judicial, sin pruebas contundentes, y lo peor: sin escuchar su versión.

“Me esposaron y me metieron en el asiento trasero. No me dejaron llamar a mi esposa. Me sentí prácticamente secuestrado”, declaró a KHOU 11. A pesar de reiterar que era ciudadano estadounidense y mostrar documentación válida, los agentes insistieron en que tenía una orden de deportación pendiente. ¿La evidencia? Una simple foto. Nada más.

¿Qué dice ICE al respecto?

En un comunicado oficial, ICE explicó que el arresto se debió a un caso de identidad confundida. El objetivo original era un sospechoso con un largo historial criminal, incluyendo múltiples delitos sexuales contra menores. Afirmaron que Ponce compartía nombre y un parecido físico “sorprendente” con el delincuente buscado.

También aseguraron que, al notar el error, se disculparon y lo llevaron de regreso a su hogar. Pero Ponce lo recuerda muy distinto: “Me dieron las llaves, me dijeron que me afeitara la barba para que no me confundieran otra vez y se fueron. Así, sin más.” Ahora Miguel Ponce se pregunta cuántos otros ciudadanos podrían pasar por lo mismo, y lanza una dura crítica a los protocolos federales: “No tiene sentido. El Condado de Harris puede verificar mi identidad en minutos. ¿Por qué ICE necesitó casi dos horas y aún así no me creyó?”'.