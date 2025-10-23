- Hoy:
ALERTA en Sephora de Kohl's: policía solicita AYUDA del público para identificar a sospechoso de DELITO GRAVE
El 2 de octubre, un hombre no identificado fue reportado por robar productos de Sephora en una tienda Kohl’s en Grove City, Ohio.
El Departamento de Policía de Grove City, Ohio, solicita la colaboración ciudadana para localizar a un hombre relacionado con un robo en una tienda Kohl's Sephora. El incidente ocurrió a principios de octubre, y la policía ha difundido imágenes del sospechoso para agilizar su identificación.
Policía de Grove City solicita ayuda para identificar sospechoso de robo en Sephora de Kohl’s
El hecho ocurrió el 2 de octubre de 2025 en la tienda Kohl’s ubicada en el 1548 de Stringtown Road, Grove City, donde un hombre no identificado sustrajo artículos de la marca Sephora. La policía local emitió un comunicado en sus redes sociales, mostrando la foto del sospechoso e instando a la comunidad a estar atenta y proporcionar cualquier información que pueda ayudar en la investigación.
Contactar al oficial Hall si reconocen al sospechoso o tienen información.
¿Cómo ayudar a reconocer al sospechoso del robo en Kohl's?
Las autoridades de Grove City han habilitado líneas directas para quienes reconozcan al individuo o dispongan de información relevante. El oficial Hall está a cargo de recibir los reportes y puede ser contactado al teléfono (614) 277-1797. Hasta el momento, no se han divulgado detalles adicionales sobre el valor de los productos robados ni antecedentes del sospechoso.
La colaboración ciudadana es fundamental para resolver este caso. Si tienes información sobre este delito ocurrido en Kohl’s Sephora, no dudes en comunicarte con la policía de Grove City.
¿Kohl’s Sephora es lo mismo que Sephora?
Aunque Kohl’s Sephora y las tiendas Sephora independientes forman parte de una colaboración, no son exactamente lo mismo. Kohl’s Sephora funciona como una "tienda dentro de la tienda" ubicada dentro de los almacenes Kohl’s.
En este espacio, puedes disfrutar de la experiencia de belleza y del programa de lealtad de Sephora, pero en un formato más accesible y adaptado al entorno de Kohl’s.
Sin embargo, funcionan de manera independiente en cuanto a la gestión de inventario, devoluciones y promociones. Sephora at Kohl’s está integrado en la operación del almacén Kohl’s, mientras que las tiendas Sephora independientes gestionan todo por separado.
