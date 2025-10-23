En la madrugada del lunes 6 de octubre de 2025, un fuerte choque tuvo lugar en el centro comercial Eastland Mall, ubicado en Bloomington. Un automóvil impactó violentamente contra la tienda departamental Kohl’s, lo que generó un incendio que se propagó a varias áreas del edificio. La conductora, una menor de edad, fue trasladada al hospital con heridas, pero las autoridades locales confirmaron que su vida no corre peligro.

Un automóvil chocó contra el edificio de Kohl's en Bloomington la madrugada del lunes.

Menor es hospitalizada tras choque e incendio en Kohl’s de Bloomington

La policía de Bloomington informó que, alrededor de las 4 de la madrugada, un automóvil conducido por una joven menor de edad chocó contra el edificio de Kohl's en Eastland Mall, ubicado en 1615 E. Empire St. Tras el accidente, la joven fue localizada cerca del lugar y trasladada a un hospital para recibir atención médica. "Las lesiones de la menor no pusieron en peligro su vida", indicaron las autoridades.

El vehículo quedó parcialmente dentro de la tienda y, cuando llegaron los bomberos, ya estaba en llamas. No había nadie dentro del coche al momento de la llegada del equipo de emergencia.

Por ahora, la policía sigue investigando para esclarecer las causas del accidente.

Incendio y respuesta de bomberos: lucha contra llamas en áreas ocultas del edificio

El impacto provocó un incendio que se extendió rápidamente a lo largo de la pared exterior del establecimiento. El Departamento de Bomberos de Bloomington respondió con urgencia al llamado, enviando equipos al lugar poco antes de las 4 a.m.

"Este incidente continúa, y los equipos siguen combatiendo el fuego en amplias zonas ocultas a lo largo del muro exterior. El acceso a esta parte del edificio es difícil, lo que requiere el uso intensivo de herramientas manuales y sierras en el techo", explicó Frank Friend, portavoz del Departamento de Bomberos.

