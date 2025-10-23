- Hoy:
PELIGROSA colisión en Kohl’s: conductor hospitalizado tras CHOCAR VIOLENTAMENTE contra tienda y provocar un incendio
La policía de Bloomington informó que una menor fue hospitalizada tras chocar su auto contra el edificio de Kohl's en Eastland Mall la madrugada del lunes.
En la madrugada del lunes 6 de octubre de 2025, un fuerte choque tuvo lugar en el centro comercial Eastland Mall, ubicado en Bloomington. Un automóvil impactó violentamente contra la tienda departamental Kohl’s, lo que generó un incendio que se propagó a varias áreas del edificio. La conductora, una menor de edad, fue trasladada al hospital con heridas, pero las autoridades locales confirmaron que su vida no corre peligro.
Un automóvil chocó contra el edificio de Kohl's en Bloomington la madrugada del lunes.
Menor es hospitalizada tras choque e incendio en Kohl’s de Bloomington
La policía de Bloomington informó que, alrededor de las 4 de la madrugada, un automóvil conducido por una joven menor de edad chocó contra el edificio de Kohl's en Eastland Mall, ubicado en 1615 E. Empire St. Tras el accidente, la joven fue localizada cerca del lugar y trasladada a un hospital para recibir atención médica. "Las lesiones de la menor no pusieron en peligro su vida", indicaron las autoridades.
El vehículo quedó parcialmente dentro de la tienda y, cuando llegaron los bomberos, ya estaba en llamas. No había nadie dentro del coche al momento de la llegada del equipo de emergencia.
Por ahora, la policía sigue investigando para esclarecer las causas del accidente.
Incendio y respuesta de bomberos: lucha contra llamas en áreas ocultas del edificio
El impacto provocó un incendio que se extendió rápidamente a lo largo de la pared exterior del establecimiento. El Departamento de Bomberos de Bloomington respondió con urgencia al llamado, enviando equipos al lugar poco antes de las 4 a.m.
"Este incidente continúa, y los equipos siguen combatiendo el fuego en amplias zonas ocultas a lo largo del muro exterior. El acceso a esta parte del edificio es difícil, lo que requiere el uso intensivo de herramientas manuales y sierras en el techo", explicó Frank Friend, portavoz del Departamento de Bomberos.
Número de servicio al cliente de Kohl’s
En Estados Unidos, el número de atención al cliente de Kohl's cambia dependiendo del motivo de tu llamada:
- Si tienes dudas sobre compras en Kohls.com o algún pedido, puedes llamar al 855-564-5705.
- Si tu consulta es sobre la Tarjeta Kohl's o quieres hacer pagos, el número es 844-463-7013.
Los horarios para atención varían según el servicio:
- Para pedidos o consultas en la tienda online, el equipo está disponible de lunes a sábado de 7 a.m. a 9 p.m., y los domingos de 10 a.m. a 8 p.m., todo en horario Central.
- En cambio, si necesitas ayuda con la tarjeta o pagos, el servicio está abierto todo el día, los siete días de la semana.
- 1
