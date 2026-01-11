Kristi Noem RECHAZA las protestas contra ICE: promete MANO DURA y despliega cientos de agentes federales

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció el envío de "cientos más" de agentes federales a Minneapolis para reforzar las operaciones de ICE en medio de crecientes protestas tras la muerte de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años que fue abatida a tiros por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

La funcionaria arremetió contra las manifestaciones y criticó duramente a las autoridades locales por supuestamente no colaborar con el Gobierno federal.

Dura respuesta a protestas y críticas a líderes locales

Kristi Noem anunció el envío de cientos de agentes federales adicionales a Minneapolis para reforzar la seguridad de ICE y la Patrulla Fronteriza tras la muerte de Renee Good. "Estamos enviando más agentes hoy y mañana para que nuestro personal pueda trabajar de forma segura", afirmó en Fox News, asegurando que los protocolos se cumplen y que los agentes cuentan con respaldo federal completo.

La secretaria culpó directamente al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, por no cooperar con el Gobierno federal y por lo que calificó como una politización extrema de la tragedia. Según Noem, las protestas han alentado "destrucción y violencia" y las autoridades locales han antepuesto sus críticas a la protección de los agentes, incluso priorizando a "inmigrantes indocumentados criminales" por encima de la seguridad de sus comunidades.

Kristi Noem rechaza las protestas contra ICE y anuncia despliegue de cientos de agentes federales.

Noem defendió además la actuación de ICE, respaldando la versión de que el agente actuó en defensa propia, pese a que líderes locales y activistas señalan evidencia en video que podría contradecir esa versión. Las protestas, que muchos califican como mayoritariamente pacíficas, se han registrado no solo en Minneapolis sino también en otras ciudades del país como Boston, Nueva York y Los Ángeles, aumentando la tensión entre autoridades estatales y federales.

Nacional e internacional

Las protestas han trascendido Minneapolis y las Ciudades Gemelas, extendiéndose a decenas de concentraciones en otras partes del país, con manifestantes que exigen responsabilidad y transparencia en la investigación del caso, así como la salida de agentes federales de las comunidades afectadas. Algunos alcaldes y legisladores han solicitado investigaciones independientes y mayor acceso a las pruebas, que inicialmente quedaron bajo control federal.

Mientras tanto, Noem ha puesto una postura clara y contundente: incrementar la presencia federal, rechazar las críticas y continuar con las operaciones de ICE, incluso ante la creciente presión pública y política que han generado tanto el tiroteo como su respuesta oficial.