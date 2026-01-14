ALERTA en Walmart de Boardman: usan un taxi como coche de fuga tras robar un televisor, y la policía les pisa los talones

La policía de Boardman está investigando un robo ocurrido en el Walmart de Doral Drive, donde dos hombres presuntamente se llevaron un televisor e intentaron usar una tarjeta de débito robada. Según las autoridades, los sospechosos escaparon en un taxi, lo que ha generado preocupación en la comunidad.

Ladrones roban televisores y huyen en taxi de Walmart.

"Los investigadores están trabajando con la descripción del conductor del taxi y con las imágenes de seguridad para dar con los responsables", indicó 21-WFMJ.

Sospechosos de robo en Walmart de Boardman escapan en taxi

El incidente ocurrió el pasado sábado por la mañana, alrededor de las 6:00 a.m., cuando un taxista recogió a dos hombres en los apartamentos Grovewood Manor, en Youngstown. Según informó 21-WFMJ, "el conductor relató a la policía que los pasajeros dijeron que iban a Walmart a comprar un televisor y una consola de videojuegos".

Las cámaras de seguridad de Walmart captaron a los individuos entrando al área de electrónicos. Uno de ellos, de aproximadamente 50 años, vestía una sudadera roja con capucha, mientras que el otro, un hombre joven de unos 20 años, llevaba una chaqueta negra y mascarilla.

Durante el robo, el hombre más joven intentó adquirir una Xbox con una tarjeta que fue rechazada en dos ocasiones. Mientras tanto, el hombre mayor cargaba un televisor de 43 pulgadas y logró salir de la tienda sin pagar. Posteriormente, ambos regresaron al taxi que los esperaba. La conductora del vehículo declaró que "el hombre joven parecía supervisar la operación" y que el acompañante mayor "podría tener alguna discapacidad y se le pidió que guardara silencio durante el trayecto".

Después de dejarlos en diferentes ubicaciones de Youngstown, la conductora encontró en el asiento trasero una tarjeta de débito del Huntington Bank, que el hombre mayor había utilizado previamente para pagar el viaje.

La policía busca a los sospechosos y la comunidad alerta sobre tarjetas robadas

El domingo, el propietario de la tarjeta de débito informó a la policía que su tarjeta había sido robada de su vehículo y utilizada en Walmart por un monto de $620. La tarjeta recuperada por el taxista ya se encuentra en manos de las autoridades.

Según 21-WFMJ, "no se han realizado arrestos, pero la policía está utilizando la descripción del conductor y el video de la tienda para identificar a los sospechosos". Las autoridades instan a los residentes a estar atentos a actividades sospechosas y a proteger sus datos financieros, especialmente en casos que involucran robo de tarjetas y desplazamientos en taxis.