- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Unión
- Boca Juniors vs Millonarios
- Albacete vs Real Madrid
- Chelsea vs Arsenal
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fixture Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
ALERTA por ICE: inmigrante hondureño detenido en Nueva Jersey muere bajo custodia
Luis Beltrán Yáñez‑Cruz perdió la vida mientras estaba bajo custodia de ICE, dejando en evidencia la carencia de atención médica para quienes están detenidos.
Un inmigrante hondureño de 68 años falleció mientras estaba bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El hombre, identificado como Luis Beltrán Yáñez-Cruz, residía en Union City, Nueva Jersey, y murió el 6 de enero en el Hospital John F. Kennedy Memorial de Indio, California, tras ser hospitalizado por problemas cardíacos. Univision señaló que la muerte ocurrió "a la 1:18 de la madrugada, hora del Pacífico".
PUEDES VER: ALERTA inmigrantes con TPS en EE. UU.: USCIS confirma extensión de los PERMISOS de trabajo para los que son de estos países
Inmigrante hondureño detenido en Nueva Jersey muere bajo custodia de ICE
Según el reporte de ICE, Yáñez-Cruz presentó dolor en el pecho el 4 de enero mientras estaba detenido en el Centro de Detención Regional Imperial, en Calexico.
Inicialmente fue atendido en la unidad médica del centro, pero, debido a la gravedad de su condición, fue trasladado al Centro Médico Regional El Centro y, posteriormente, en helicóptero, al Hospital John F. Kennedy Memorial. Univision cita que, pese a los esfuerzos del personal médico, "falleció dos días después".
Historial migratorio y contexto del fallecimiento
El DHS indica que Luis Beltrán Yáñez-Cruz ingresó a Estados Unidos sin autorización y fue deportado en 1993 tras ser arrestado por la Patrulla Fronteriza en Eagle Pass, Texas. Posteriormente, volvió a entrar al país de manera irregular y presentó varias solicitudes de Estatus de Protección Temporal (TPS) entre 1999 y 2012, todas ellas denegadas.
El 16 de noviembre, ICE lo arrestó durante un operativo policial en Newark, Nueva Jersey, y lo puso bajo su custodia mientras esperaba el proceso de deportación.
Conforme a los protocolos de ICE, el DHS notificó la muerte a su Oficina de Responsabilidad Profesional y comunicó el fallecimiento al Consulado de Honduras en Los Ángeles. Univision enfatiza que "con este caso suman ya cuatro muertes de inmigrantes sin estatus legal bajo custodia de ICE en los primeros 10 días del año", lo que ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y defensores de migrantes.
- 1
ALERTA inmigrantes con TPS en EE. UU.: USCIS confirma extensión de los PERMISOS de trabajo para los que son de estos países
- 2
CUIDADO, inmigrantes en Walmart de Maple Grove: 6 agentes de ICE arrestan a un sujeto mientras hacía compras
- 3
ALERTA en Walmart de Worthington: hombre es puesto en libertad tras ser ARRESTADO por ROBAR más de mil dólares en productos
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 54.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90