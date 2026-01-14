ALERTA por ICE: inmigrante hondureño detenido en Nueva Jersey muere bajo custodia

Un inmigrante hondureño de 68 años falleció mientras estaba bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El hombre, identificado como Luis Beltrán Yáñez-Cruz, residía en Union City, Nueva Jersey, y murió el 6 de enero en el Hospital John F. Kennedy Memorial de Indio, California, tras ser hospitalizado por problemas cardíacos. Univision señaló que la muerte ocurrió "a la 1:18 de la madrugada, hora del Pacífico".

Inmigrante hondureño detenido en Nueva Jersey muere bajo custodia de ICE

Según el reporte de ICE, Yáñez-Cruz presentó dolor en el pecho el 4 de enero mientras estaba detenido en el Centro de Detención Regional Imperial, en Calexico.

Inicialmente fue atendido en la unidad médica del centro, pero, debido a la gravedad de su condición, fue trasladado al Centro Médico Regional El Centro y, posteriormente, en helicóptero, al Hospital John F. Kennedy Memorial. Univision cita que, pese a los esfuerzos del personal médico, "falleció dos días después".

Historial migratorio y contexto del fallecimiento

El DHS indica que Luis Beltrán Yáñez-Cruz ingresó a Estados Unidos sin autorización y fue deportado en 1993 tras ser arrestado por la Patrulla Fronteriza en Eagle Pass, Texas. Posteriormente, volvió a entrar al país de manera irregular y presentó varias solicitudes de Estatus de Protección Temporal (TPS) entre 1999 y 2012, todas ellas denegadas.

El 16 de noviembre, ICE lo arrestó durante un operativo policial en Newark, Nueva Jersey, y lo puso bajo su custodia mientras esperaba el proceso de deportación.

Conforme a los protocolos de ICE, el DHS notificó la muerte a su Oficina de Responsabilidad Profesional y comunicó el fallecimiento al Consulado de Honduras en Los Ángeles. Univision enfatiza que "con este caso suman ya cuatro muertes de inmigrantes sin estatus legal bajo custodia de ICE en los primeros 10 días del año", lo que ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y defensores de migrantes.