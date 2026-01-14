Green Card por matrimonio en EE. UU.: esto ocurrirá si te DIVORCIAS o SEPARAS, según USCIS

0
Boca Juniors vs. Millonarios ONLINE por Disney Plus
El USCIS endureció los controles para la Green Card por matrimonio. Te explicamos qué pasa si te divorcias o separas en EE. UU.

Gabriela Zevallos
Esto ocurrirá con tu Green Card si te divorcias o separas.
Esto ocurrirá con tu Green Card si te divorcias o separas.
Desde enero de 2026, el USCIS reforzó los controles para otorgar y mantener la Green Card por matrimonio en Estados Unidos. La medida busca prevenir matrimonios fraudulentos y garantizar que la residencia permanente se mantenga solo para parejas auténticas. Ahora, la residencia condicional está sujeta a más revisiones, requisitos formales y riesgo de pérdida si no se cumplen los plazos o la documentación necesaria.

El arresto tuvo lugar en medio de la mega operación anti inmigración en Minnesota.

Aunque el matrimonio sigue siendo una de las vías más comunes para regularizar el estatus migratorio, las nuevas reglas implican que incluso en caso de divorcio o separación, el titular debe demostrar que la relación fue real para conservar su Green Card.

Residencia condicional y qué pasa si te divorcias

Cuando el matrimonio tiene menos de dos años al momento de aprobarse la Green Card, el estatus otorgado es condicional y válido por dos años. Para convertirlo en permanente, el titular debe presentar el Formulario I-751 dentro de los 90 días previos al vencimiento.

Esto ocurrirá con tu Green Card si te divorcias o separas.

Si la pareja se divorcia o separa antes de completar este proceso, el solicitante todavía puede:

  • Presentar el I-751 de forma individual.
  • Demostrar que el matrimonio fue auténtico y no fraudulento.
  • En casos de abuso doméstico, solicitar exención por protección humanitaria.

No cumplir con los plazos o presentar documentación incompleta puede derivar en la pérdida de la Green Card o incluso en inicio de un proceso de remoción.

Qué pruebas exige el USCIS

El USCIS prioriza pruebas de convivencia real más que solo el vínculo legal:

  • Cuentas bancarias conjuntas
  • Contratos de alquiler o hipoteca compartida
  • Servicios públicos a nombre de ambos
  • Seguro médico o de vida compartido
  • Fotos recientes mostrando la vida en común
  • Correspondencia dirigida a ambos
  • Declaraciones juradas de familiares o amigos

En caso de separación o divorcio, se debe demostrar que la relación fue genuina, aunque haya terminado.

