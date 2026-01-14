Green Card por matrimonio en EE. UU.: esto ocurrirá si te DIVORCIAS o SEPARAS, según USCIS

Desde enero de 2026, el USCIS reforzó los controles para otorgar y mantener la Green Card por matrimonio en Estados Unidos. La medida busca prevenir matrimonios fraudulentos y garantizar que la residencia permanente se mantenga solo para parejas auténticas. Ahora, la residencia condicional está sujeta a más revisiones, requisitos formales y riesgo de pérdida si no se cumplen los plazos o la documentación necesaria.

Aunque el matrimonio sigue siendo una de las vías más comunes para regularizar el estatus migratorio, las nuevas reglas implican que incluso en caso de divorcio o separación, el titular debe demostrar que la relación fue real para conservar su Green Card.

Residencia condicional y qué pasa si te divorcias

Cuando el matrimonio tiene menos de dos años al momento de aprobarse la Green Card, el estatus otorgado es condicional y válido por dos años. Para convertirlo en permanente, el titular debe presentar el Formulario I-751 dentro de los 90 días previos al vencimiento.

Esto ocurrirá con tu Green Card si te divorcias o separas.

Si la pareja se divorcia o separa antes de completar este proceso, el solicitante todavía puede:

Presentar el I-751 de forma individual .

. Demostrar que el matrimonio fue auténtico y no fraudulento .

. En casos de abuso doméstico, solicitar exención por protección humanitaria.

No cumplir con los plazos o presentar documentación incompleta puede derivar en la pérdida de la Green Card o incluso en inicio de un proceso de remoción.

Qué pruebas exige el USCIS

El USCIS prioriza pruebas de convivencia real más que solo el vínculo legal:

Cuentas bancarias conjuntas

Contratos de alquiler o hipoteca compartida

Servicios públicos a nombre de ambos

Seguro médico o de vida compartido

Fotos recientes mostrando la vida en común

Correspondencia dirigida a ambos

Declaraciones juradas de familiares o amigos

En caso de separación o divorcio, se debe demostrar que la relación fue genuina, aunque haya terminado.