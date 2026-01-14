- Hoy:
Green Card por matrimonio en EE. UU.: esto ocurrirá si te DIVORCIAS o SEPARAS, según USCIS
El USCIS endureció los controles para la Green Card por matrimonio. Te explicamos qué pasa si te divorcias o separas en EE. UU.
Desde enero de 2026, el USCIS reforzó los controles para otorgar y mantener la Green Card por matrimonio en Estados Unidos. La medida busca prevenir matrimonios fraudulentos y garantizar que la residencia permanente se mantenga solo para parejas auténticas. Ahora, la residencia condicional está sujeta a más revisiones, requisitos formales y riesgo de pérdida si no se cumplen los plazos o la documentación necesaria.
PUEDES VER: CUIDADO, inmigrantes en Walmart de Maple Grove: 6 agentes de ICE arrestan a un sujeto mientras hacía compras
Aunque el matrimonio sigue siendo una de las vías más comunes para regularizar el estatus migratorio, las nuevas reglas implican que incluso en caso de divorcio o separación, el titular debe demostrar que la relación fue real para conservar su Green Card.
Residencia condicional y qué pasa si te divorcias
Cuando el matrimonio tiene menos de dos años al momento de aprobarse la Green Card, el estatus otorgado es condicional y válido por dos años. Para convertirlo en permanente, el titular debe presentar el Formulario I-751 dentro de los 90 días previos al vencimiento.
Esto ocurrirá con tu Green Card si te divorcias o separas.
Si la pareja se divorcia o separa antes de completar este proceso, el solicitante todavía puede:
- Presentar el I-751 de forma individual.
- Demostrar que el matrimonio fue auténtico y no fraudulento.
- En casos de abuso doméstico, solicitar exención por protección humanitaria.
No cumplir con los plazos o presentar documentación incompleta puede derivar en la pérdida de la Green Card o incluso en inicio de un proceso de remoción.
Qué pruebas exige el USCIS
El USCIS prioriza pruebas de convivencia real más que solo el vínculo legal:
- Cuentas bancarias conjuntas
- Contratos de alquiler o hipoteca compartida
- Servicios públicos a nombre de ambos
- Seguro médico o de vida compartido
- Fotos recientes mostrando la vida en común
- Correspondencia dirigida a ambos
- Declaraciones juradas de familiares o amigos
En caso de separación o divorcio, se debe demostrar que la relación fue genuina, aunque haya terminado.
