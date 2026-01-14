Alerta, usuarios en EE. UU.: si retiras o depositas esta cantidad en un cajero, te podrían INVESTIGAR

Mover grandes sumas de dinero en efectivo en Estados Unidos ya no pasa desapercibido. Las entidades financieras aplican controles automáticos que pueden derivar en reportes obligatorios al Gobierno, incluso cuando el cliente no haya cometido ninguna irregularidad.

El sistema forma parte de una estrategia federal para detectar operaciones sospechosas y prevenir delitos financieros.

Por qué los bancos reportan tus movimientos

Las instituciones bancarias están obligadas a informar determinadas transacciones a la Red de Control de Delitos Financieros, organismo encargado de monitorear flujos de dinero que podrían estar vinculados a lavado de activos, evasión fiscal o financiamiento ilícito.

Estos controles no apuntan a personas específicas, sino que se activan de forma automática cuando se superan ciertos umbrales.

El monto que enciende las alertas oficiales

Aunque los límites diarios de los cajeros automáticos varían según el banco y el perfil del cliente, la mayoría de las entidades permite retirar o depositar entre USD 300 y USD 1.500 por día mediante ATM.

Retiros y depósitos en efectivo están bajo vigilancia.

Superar esos valores no es ilegal, pero puede generar bloqueos temporales o revisiones adicionales, especialmente si las operaciones se repiten con frecuencia.

Además, cuando una persona realiza movimientos en efectivo cercanos o superiores a los USD 9.000, los bancos están obligados a notificar a las autoridades federales, según los lineamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Servicio de Impuestos Internos.

Qué factores influyen en tus límites

El tope permitido en cajeros automáticos no es igual para todos. Los bancos consideran:

Nivel de ingresos declarados

Historial financiero del cliente

Tipo de cuenta

Relación previa con la entidad

Por eso, dos personas pueden tener límites muy distintos incluso dentro del mismo banco.

Cómo retirar más dinero sin problemas

Si necesitas acceder a una suma mayor en efectivo, existen alternativas legales:

Solicitar el retiro en ventanilla , donde los bancos pueden autorizar montos superiores bajo control interno.

, donde los bancos pueden autorizar montos superiores bajo control interno. Consultar tu límite diario desde la app bancaria o con un asesor.

desde la app bancaria o con un asesor. Organizar retiros entre cuentas, si tienes más de una dentro de la misma entidad, sin exceder los topes establecidos.

Lo que debes tener en cuenta

Ser investigado no significa haber cometido un delito, pero los reportes pueden generar demoras, preguntas adicionales o revisiones de tu actividad financiera. Por eso, los especialistas recomiendan planificar los movimientos en efectivo y evitar operaciones innecesarias por cajero automático.

En un contexto de controles reforzados, informarse antes de retirar o depositar grandes sumas puede evitarte problemas inesperados.