¡MUCHO CUIDADO, residentes de California! Alertan sobre mortal hongo que está causando muertes e severas intoxicaciones

Las autoridades han dado una alerta para que las personas de California, Estados Unidos, eviten por todo los medios posibles ingerir hongos silvestres, ya que estos han provocado un brote de intoxicaciones severas y hasta muertes en lugares donde las recolección de este tipo de alimentos se ha vuelto rutinario para miles de californianos.

Alertan sobre brote de hongos letalees que están matando gente

Las autoridades de salud de California aseguran haber datado el inicio del brote el pasado 18 de noviembre de 2025 y hasta el 4 de enero pasado se han reportado unos 35 casos producto de envenenamiento por hongos silvestres a lo largo de todo el estado, donde de este número, por lo menos, 3 perdieron la vida y otros 3 un trasplante de hígado producto de las toxinas en cantidades excesivamente altas en un tiempo tan corto.

Es por ello que las autoridades de salud han alertado sobre evitar recolectar e ingerir estos hongos silvestres, sobre todo en el norte California y otros zonas donde, de pronto, la recolección de estos alimentos se ha vuelto una cosa diaria, por lo que se ha vuelto un problema común en espacios cotidianos.

Ello hace que áreas urbanas como suburbanas del norte californiano, donde estos hongos crecen sean sumamente inseguras, por ejemplo, en el árbol de la casa del vecino, al costado de una banca de parque o, inclusive, en el área recreativa favorita de los niños. Correr el riesgo es muy caro, teniendo en cuenta que nos exponemos a un trasplante de hígado o, incluso, la muerte.

Y es que las autoridades han identificado que la variedad que más se repite es la del Amanita phalloides, conocido como "death cap" que, para sorpresa de nadie, es uno de los más mortales en todo el planeta, una vez más, por su extrema concentración de toxinas, con sustancias que, simplemente, destruyen el hígado, pero también los riñones.

De hecho, un factor que lo hace parece inofensivo es que nos engaña desde el primer vistazo porque es parecido a uno comestible cualquiera por forma, color y tamaño, al punto que ni siquiera los recolectores más expertos están libres de equivocarse en la selección.

Sin embargo, tiene un gran aliado en el clima del norte de California, ya que a causa de las lluvia y el otoño con temperaturas suaves son condiciones propicias para la aparición masiva de este hongo, creciendo en jardines, parques, áreas verdes urbanas que son muy transitadas por humanos, en especial de la comunidad latina en la zona.

¿Cuáles son los síntomas?

En cuanto a la sintomatología, los síntomas iniciales se presentan dentro de las 24 horas después de la ingesta empezando con vómitos, diarrea, dolor abdominal. deshidratación que, en no pocos casos, lo confunden con "gastroenteritis" una afección estomacal que suele ser pasajera.

Una vez pasado esto, la persona se siente mejor y cree que está próxima a recuperarse, pero unos días después comienza el fallo hepático acompañado de daño real, el cual puede conducir a la muerte si no se trata con tiempo con los implementos adecuados para ello y, para colmo de males, los más vulnerables a esto son los niños pequeños pues, en no pocos casos, juegan en el patio, se ponen en contacto con el hongo sin que los adultos siquiera se enteren.