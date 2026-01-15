- Hoy:
ALERTA ROJA en Minneapolis: agente federal DISPARA a inmigrante venezolano y la ciudad vuelve a estallar
Minneapolis entra en alerta tras un tiroteo de un agente federal contra un inmigrante venezolano, desatando protestas y enfrentamientos con la policía.
Minneapolis volvió a vivir una noche de alta tensión luego de que un agente federal disparara contra un inmigrante venezolano durante un operativo de inmigración, un hecho que derivó en protestas, enfrentamientos con la policía y llamados urgentes a la calma por parte de las autoridades locales.
El incidente ocurre apenas una semana después de otro tiroteo protagonizado por un funcionario federal, un contexto que ha reavivado el debate sobre la presencia de ICE en la ciudad y profundizado el malestar en comunidades migrantes.
Tiroteo durante un operativo federal
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), agentes federales realizaban una parada de tráfico selectiva cuando el conductor, identificado como un ciudadano venezolano en situación migratoria irregular, intentó huir y posteriormente se resistió al arresto.
Agente federal dispara a inmigrante venezolano en Minneapolis.
Durante el forcejeo, el agente efectuó disparos "defensivos", hiriendo al hombre en la pierna. La ciudad de Minneapolis informó que el inmigrante fue trasladado a un hospital con lesiones que no ponen en riesgo su vida, mientras que otros dos individuos fueron detenidos tras el incidente.
Protestas, disturbios y pedidos de calma
Horas después del tiroteo, manifestantes se congregaron cerca del lugar de los hechos y se produjeron enfrentamientos con las fuerzas del orden, que utilizaron gas lacrimógeno, bolas de pimienta y granadas aturdidoras para dispersar a la multitud.
El alcalde Jacob Frey calificó la situación como "insostenible" y volvió a exigir que ICE abandone la ciudad, mientras que el jefe de policía Brian O’Hara declaró las protestas como asamblea ilegal e instó a los presentes a retirarse pacíficamente para evitar una mayor escalada de violencia.
