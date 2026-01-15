0

ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: la Iglesia de Logan Heights abre un centro de recursos para la comunidad extranjera

La parroquia de Guadalupe en Logan Heights abrió el Centro Papa Francisco para brindar apoyo legal, emocional y económico a inmigrantes en San Diego.

María Zapata
La Iglesia de Logan Heights lanza un centro de apoyo para inmigrantes.
La Iglesia de Logan Heights lanza un centro de apoyo para inmigrantes. | Composición: María Zapata / Líbero
COMPARTIR

La Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe lanzó el Centro Papa Francisco: Nadie camina solo, un espacio destinado a brindar apoyo integral a la comunidad inmigrante de la zona, según informó FOX5. La iniciativa busca ofrecer recursos legales, asistencia psicológica y apoyo financiero en un entorno seguro y de confianza.

TPS: USCIS confirma extensión de los permisos de trabajo para los que son de estos países.

PUEDES VER: ALERTA inmigrantes con TPS en EE. UU.: USCIS confirma extensión de los PERMISOS de trabajo para los que son de estos países

Un centro de ayuda para la comunidad inmigrante

El padre Scott Santarosa, párroco de la parroquia, explicó que la necesidad de servicios ha crecido en los últimos años: "Algunas de nuestras familias han tenido miembros detenidos y deportados. Es fundamental ayudar a que las familias permanezcan unidas. Confiamos en que Dios nos cuidará, pero también debemos actuar", señaló a FOX5.

El centro abrió de manera preliminar el 5 de enero, y su inauguración oficial será a inicios de febrero. Allí, los migrantes pueden recibir orientación sobre sus derechos, programar citas con trabajadores sociales y acceder a asistencia básica. Además, el espacio servirá como punto de encuentro comunitario.

Servicios de acompañamiento y voluntariado

Entre los programas destacados se encuentra Acompañamiento FAITH, en el que voluntarios capacitados acompañan a inmigrantes a audiencias legales y citas con ICE. El objetivo es brindar apoyo, generar confianza y ofrecer atención pastoral a quienes navegan por el sistema migratorio.

"Elegimos el nombre 'Centro Papa Francisco' porque refleja el llamado del Papa a ayudar a los migrantes y a que la Iglesia sea un 'hospital de campo' para atender no solo necesidades espirituales, sino también las heridas de las personas", agregó Santarosa a FOX5.

Horarios y contacto

El Centro Papa Francisco ofrece atención sin cita previa durante enero:

  • Domingo: 12:00 p.m. a 3:30 p.m. y 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
  • Lunes, martes y jueves: 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
  • Miércoles: 8:30 a.m. a 12:30 p.m. (excepto el 14 de enero, que será de 4:30 p.m. a 8:30 p.m.)
  • Cerrado: 19 de enero (Día de Martin Luther King Jr.)
  • Teléfono: (619) 233-3838

El Centro Papa Francisco busca ser un recurso confiable y permanente para los inmigrantes en San Diego, reforzando la misión de la parroquia de acompañar a quienes más lo necesitan, tal como destacó FOX5.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

Lo más visto

  1. ALERTA inmigrantes con TPS en EE. UU.: USCIS confirma extensión de los PERMISOS de trabajo para los que son de estos países

  2. ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: la Iglesia de Logan Heights abre un centro de recursos para la comunidad extranjera

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano