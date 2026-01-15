- Hoy:
ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: la Iglesia de Logan Heights abre un centro de recursos para la comunidad extranjera
La parroquia de Guadalupe en Logan Heights abrió el Centro Papa Francisco para brindar apoyo legal, emocional y económico a inmigrantes en San Diego.
La Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe lanzó el Centro Papa Francisco: Nadie camina solo, un espacio destinado a brindar apoyo integral a la comunidad inmigrante de la zona, según informó FOX5. La iniciativa busca ofrecer recursos legales, asistencia psicológica y apoyo financiero en un entorno seguro y de confianza.
Un centro de ayuda para la comunidad inmigrante
El padre Scott Santarosa, párroco de la parroquia, explicó que la necesidad de servicios ha crecido en los últimos años: "Algunas de nuestras familias han tenido miembros detenidos y deportados. Es fundamental ayudar a que las familias permanezcan unidas. Confiamos en que Dios nos cuidará, pero también debemos actuar", señaló a FOX5.
El centro abrió de manera preliminar el 5 de enero, y su inauguración oficial será a inicios de febrero. Allí, los migrantes pueden recibir orientación sobre sus derechos, programar citas con trabajadores sociales y acceder a asistencia básica. Además, el espacio servirá como punto de encuentro comunitario.
Servicios de acompañamiento y voluntariado
Entre los programas destacados se encuentra Acompañamiento FAITH, en el que voluntarios capacitados acompañan a inmigrantes a audiencias legales y citas con ICE. El objetivo es brindar apoyo, generar confianza y ofrecer atención pastoral a quienes navegan por el sistema migratorio.
"Elegimos el nombre 'Centro Papa Francisco' porque refleja el llamado del Papa a ayudar a los migrantes y a que la Iglesia sea un 'hospital de campo' para atender no solo necesidades espirituales, sino también las heridas de las personas", agregó Santarosa a FOX5.
Horarios y contacto
El Centro Papa Francisco ofrece atención sin cita previa durante enero:
- Domingo: 12:00 p.m. a 3:30 p.m. y 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lunes, martes y jueves: 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Miércoles: 8:30 a.m. a 12:30 p.m. (excepto el 14 de enero, que será de 4:30 p.m. a 8:30 p.m.)
- Cerrado: 19 de enero (Día de Martin Luther King Jr.)
- Teléfono: (619) 233-3838
El Centro Papa Francisco busca ser un recurso confiable y permanente para los inmigrantes en San Diego, reforzando la misión de la parroquia de acompañar a quienes más lo necesitan, tal como destacó FOX5.
