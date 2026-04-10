ALERTA, ciudadanos e inmigrantes: EE. UU. exige el PAGO de 15,000 dólares a todos los solicitantes de estos países para obtener la VISA
EE. UU. ha impuesto un costo de 15.000 dólares a todos los países que figuran en una lista específica como requisito para la obtención de la visa americana.
¡Mucha atención! Recientemente, el Gobierno de EE. UU. anunció una nueva normativa que exige a los ciudadanos de numerosos países abonar hasta US$15.000 para poder acceder a una visa. Esta sorpresiva medida, que ya se encuentra en vigencia, busca fortalecer los controles migratorios y disminuir la cantidad de personas que permanecen en el país más allá del tiempo permitido.
Cabe precisar que este sistema, conocido como visa bond, actúa como una garantía económica, debido a que el monto depositado será reembolsado solamente si el viajero respeta todas las condiciones establecidas para su estancia. AQUÍ más detalles.
EE. UU. exige el pago de US$15.000 a todos los solicitantes de estos países para obtener la visa
‘El Cronista’ y otros portales internacionales compartieron importante información para los solicitantes de visa en EE. UU.: el gobierno americano ha implementado una medida que exige a ciudadanos de varios países pagar un depósito que oscila entre US$5.000 y US$15.000 para poder acceder a visas de turismo y negocios (B1/B2).
Si bien este requisito no te confirma la aprobación del trámite, sí actúa como un filtro económico significativo para quienes desean viajar.
EE. UU. exige el pago de 15,000 dólares a todos los solicitantes de estos países para obtener la visa.
Cabe precisar que la reciente actualización incluye a 12 nuevos países, cuyos ciudadanos ahora deben cumplir con esta condición. AQUÍ las naciones:
- Camboya
- Etiopía
- Georgia
- Granada
- Lesoto
- Mauricio
- Mongolia
- Mozambique
- Nicaragua
- Papúa Nueva Guinea
- Seychelles
- Túnez.
Con esta normativa, que entró en vigor el 2 de abril de 2026, se ha brindado una expansión más amplia del programa de visas.
¿Cuáles son los otros países afectados?
Esta decisión tiene impacto en aproximadamente 50 naciones, principalmente en África, Asia y América Latina.
Entre los países más destacados que ya formaban parte de esta iniciativa se encuentran Nigeria, Bangladesh, Cuba, Venezuela y Nepal. Además, se suman otras naciones como Angola, Senegal, Uganda, Zambia y Zimbabwe, ampliando así su alcance y beneficiando a diversas comunidades en estas regiones.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90