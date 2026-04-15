ALERTA MÁXIMA entre activistas proinmigrantes en EE. UU.: informe destaca PREOCUPANTE PATRÓN entre detenidos por ICE

En Estados Unidos ha resurgido el debate en torno al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y las personas inmigrantes bajo custodia, tras denuncias de activistas proinmigración que señalan un patrón preocupante: el aumento de detenidos que terminan siendo hospitalizados. La preocupación está relacionada con reportes de posibles problemas de salud y con las condiciones de los centros de detención migratoria, lo que ha generado alertas entre organizaciones de derechos humanos.

Migrantes permanecen detenidos en EE. UU. en condiciones precarias por largos periodos.

El aumento de inmigrantes detenidos por ICE que son hospitalizados preocupa a los activistas

Activistas en Estados Unidos han encendido las alertas tras la publicación de un informe analizado por Noticias Telemundo, en el que se evidencia un incremento sostenido de inmigrantes que, tras ser detenidos por ICE, requieren traslado a hospitales. Según el reporte, esta tendencia ha generado inquietud por las condiciones en los centros de detención y por el impacto en la salud de los inmigrantes bajo custodia federal en Estados Unidos.

De acuerdo con la información difundida por Noticias Telemundo, el fenómeno no es aislado y refleja una tendencia al alza en los casos registrados en los últimos años. Tal como señala la fuente: "crece el número de inmigrantes hospitalizados tras ser detenidos por ICE", una afirmación que resume la preocupación central del informe y que ha sido retomada por defensores de derechos migratorios para exigir mayor supervisión del sistema de detención.

El análisis citado por Noticias Telemundo detalla que el número de detenidos por ICE que requieren atención médica fuera de los centros ha aumentado en los últimos años. En 2024 se registraron alrededor de 1.300 casos de hospitalización, mientras que en los primeros meses de 2025 la cifra habría ascendido a cerca de 2.000, según datos del Deportation Data Project revisados en el informe.

Denuncias sobre el deterioro de la salud de inmigrantes en centros de detención migratoria en Estados Unidos

Este escenario ha intensificado el debate sobre las condiciones de detención de los inmigrantes en Estados Unidos, especialmente en lo relacionado con la atención médica, el hacinamiento y los protocolos de respuesta ante emergencias. Activistas advierten que este patrón podría ser reflejo de un sistema bajo presión, en el que los traslados a hospitales se han vuelto más frecuentes en el contexto de los operativos migratorios del ICE.

Mientras tanto, la agencia federal no ha detallado cambios estructurales recientes, pero mantiene que sus procedimientos buscan garantizar la custodia y supervisión de los detenidos, incluso durante traslados médicos. En medio de este panorama, el informe de Noticias Telemundo reaviva la discusión sobre el futuro de la política migratoria en Estados Unidos y el trato a los migrantes bajo custodia federal, en un escenario donde las cifras siguen siendo observadas con creciente atención por organizaciones civiles y autoridades.