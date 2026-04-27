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ALERTA para clientes de Walmart: agente de policía de Lovejoy fue SUSPENDIDO de su cargo tras un altercado físico
Un video en un Walmart de EE. UU. generó dudas sobre el accionar de un agente, y la policía de Lovejoy investiga si siguió los protocolos de uso de la fuerza.
Un agente del Departamento de Policía de Lovejoy fue suspendido de sus funciones tras la difusión en redes sociales de un video que aparentemente lo muestra involucrado en un altercado físico con un individuo dentro de una tienda Walmart en Estados Unidos. El caso ha generado atención pública. Mientras tanto, las autoridades revisan las circunstancias del incidente y se ha abierto una investigación interna.
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Un agente de policía de Lovejoy es suspendido tras un incidente en Walmart
El hecho, que involucra a un agente del Departamento de Policía de Lovejoy dentro de un Walmart en Estados Unidos, encendió las alertas entre clientes y usuarios en redes sociales. De acuerdo con la información oficial, el video que circula muestra a un policía forcejeando con una persona que aparentemente tenía las manos detrás de la espalda, lo que motivó la suspensión inmediata del funcionario mientras se esclarecen los hechos.
El propio Departamento de Policía de Lovejoy confirmó la medida disciplinaria y el inicio del proceso interno, señalando: "el agente involucrado fue suspendido de sus funciones con efecto inmediato mientras continúa la investigación". La situación se analiza en el contexto de los protocolos de actuación policial en espacios públicos como Walmart en Estados Unidos, donde la conducta de los oficiales está sujeta a una revisión estricta.
Las autoridades indicaron que aún investigan las circunstancias del incidente
Las autoridades locales informaron que la revisión del caso será exhaustiva y abarcará todo el material disponible, como grabaciones de video, reportes oficiales y testimonios de testigos. Según el Departamento de Policía de Lovejoy, "la revisión incluirá todas las pruebas disponibles, incluidas grabaciones de video, informes de incidentes, declaraciones de testigos y si el agente siguió las políticas y la formación del departamento".
Asimismo, la institución recalcó su postura frente al proceso disciplinario en curso, subrayando: "los funcionarios hicieron hincapié en su compromiso de llevar a cabo una investigación justa, objetiva y oportuna, y destacaron el interés de la comunidad en el caso". Por ahora, el nombre del agente no ha sido revelado, mientras continúa la evaluación del incidente ocurrido en un Walmart en Estados Unidos.
El departamento también indicó que continuará actualizando la información "a medida que esté disponible y según lo permita la ley" e invitó a cualquier persona con datos relevantes a contactar a la Unidad de Normas Profesionales. Se trata de un caso que sigue bajo seguimiento dentro del sistema policial de Estados Unidos y que mantiene la atención pública sobre la actuación de agentes en espacios como Walmart en EE. UU.
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