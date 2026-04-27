¿QUÉ PASÓ en el Walmart de Huntsville? Un hombre fue puesto BAJO CUSTODIA de las autoridades tras provocar una ALERTA en el estacionamiento

Un hombre fue puesto bajo custodia tras un tenso incidente ocurrido la noche del domingo en un Walmart del área de Huntsville, Estados Unidos, según confirmó el Departamento de Policía de Huntsville a través de una publicación en Facebook. El hecho se originó a partir del reporte de una persona que presuntamente se encontraba en estado de ebriedad y causando disturbios en una zona comercial cercana, lo que derivó en una intervención policial que terminó en una breve persecución hasta el estacionamiento de una tienda Walmart en EE. UU.

Un hombre fue detenido tras un enfrentamiento con la policía en el estacionamiento de un Walmart en Huntsville

De acuerdo con el reporte oficial, alrededor de las 6.00 p. m., agentes acudieron a la cuadra 100 de la IH-45 Sur, tras una alerta sobre un individuo que estaría alterando el orden público cerca de una pizzería Little Caesars. Al llegar al lugar, los oficiales identificaron al sospechoso e intentaron detenerlo, pero el hombre huyó en su vehículo a gran velocidad.

La persecución terminó en el estacionamiento de un Walmart en Huntsville, Estados Unidos, donde el sujeto estacionó su vehículo y se negó a salir, generando una situación de tensión que obligó a las autoridades a acordonar el área para controlar el entorno y evitar riesgos para clientes y empleados. Tras varios minutos de negociación y un breve enfrentamiento, los oficiales lograron detenerlo sin que la situación escalara.

Un hombre fue arrestado tras un incidente el domingo por la noche en un Walmart de Huntsville.

¿Qué dijo la Policía de Huntsville sobre el incidente en Walmart?

El Departamento de Policía de Huntsville detalló que el operativo se desarrolló sin consecuencias graves para la comunidad ni para los involucrados, y señaló en su comunicación oficial: "no se efectuaron disparos y nadie resultó herido durante el incidente".

Las autoridades destacaron, además, que el caso sigue bajo revisión para determinar con mayor precisión las circunstancias que llevaron al comportamiento del individuo en este Walmart en EE. UU., al tiempo que descartan cualquier otro riesgo para la seguridad pública.