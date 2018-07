Francesco Totti habló sobre si quiere que retiren su dorsal “10” de la AS Roma [VIDEO]

Francesco Totti se retiró del fútbol hace poco más de un año, pero nadie en el conjunto de la capital italiana sabe lo que pasará con su histórico dorsal “10”. Y es que todo parece indicar que nadie nunca más llevaría ese mítico número. En una ronda de preguntas de los cibernautas le consultaron sobre ello al mítico ‘Capitano’.

El director deportivo de la AS Roma contestó contundentemente “no” y recalcó que el de niño siempre quiso ponerse esa camiseta, y que sería injusto que les quiten ese sueño a los chicos fanáticos de la ‘Giallorossi’. Asimismo, bromeó con que, si Lionel Messi jugará en el club él mismo le entregaría la diez.

“Siempre he dicho que no deberían de retirarlo, pero al final es una decisión del club. Para los jóvenes y los niños es normal que sueñen con llevar la 10 de la Roma. Yo tuve ese sueño y afortunadamente pude cumplirlo, así que quitarles ese sueño a los niños no me gustaría”, manifestó Totti.

“Al mismo también sabemos que nunca será sencillo para alguien el tener que llevar ese número aquí. Creo que con el tiempo se tomará la decisión correcta… Si llega un gran jugador como Messi podemos resolverlo. Si Messi llegara, seguro que la tomaría. Y si no, yo se la llevaría al aeropuerto (risas)”, agregó el exfutbolista.

EL DATO

Franceso Totti jugó 25 temporadas con la AS Roma.