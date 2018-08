Lucas Vázquez: "Modric está muy feliz en el Real Madrid"

No estuvo presente en el duelo entre el Real Madrid - Juventus por la International Champions Cup 2018, pero ello no es impedimento para que no se hable de su futuro en el cuadro de Chamartín. Nos referimos a Luka Modrić, quien viene sonando con fuerza en el Inter de Milán.

El cuadro 'neroazzurro' buscará comprar la cláusula de rescisión de Modrić, quien podría alzar vuelo en este verano. Ante ello, Lucas Vázquez salió al frente para asegurar que volante croata rechazará las ofertas que tiene para seguir derrochando magia en el Bernabéu.

"Modrić no se va a ir. Está contento en el Real Madrid. El presidente (Florentino Pérez) ya había dicho que no estaba en venta, así que hay que estar tranquilos", agregó Lucas Vázquez tras finalizar el encuentro ante la 'Vecchia Signora'.

Cabe resaltar que 'Floren' había sostenido que si algún club pretende fichar a Modrić deberá desembolsar 750 millones de euros, pero medios europeos aseguran que dicha cifra se podría reducir si el Inter decide incluir a Mauro Icardi en el traspaso.

EL DATO:

Luka Modrić disputó 160 partidos con el Tottenham antes de arribar al Bernabéu (2012)