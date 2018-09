PSG: Kylian Mbappé dijo no arrepentirse del empujón a rival que le costó su expulsión

Minutos después de que se fuera expulsado por haber empujado a un rival, Kylian Mbappé, aseguró no arrepentirse se haber reaccionado de esa manera, pues considera que la temeraria falta que le hizo Savanier en la victoria del PSG 4-2 sobre el Nimes, saca de sus casillas a cualquiera.

Así argumentó la 'Joya' cuando fue abordado por los medios si estaba arrepentido de su acto que le valió la tarjeta roja en el minuto final de un partido redondo para el cuadro parisino.

"No, no, no. Si pudiera, lo haría de nuevo y luego me disculparía con todos los fans, pero no se pueden tolerar este tipo de cosas, no se puede hacer eso en un campo de fútbol. Si hay intención de jugar la pelota no hay problema, pero él no tenía intención de jugar la pelota, lo vimos todos. Pero ahora no importa: me defenderé ante la Comisión de Justicia", señaló el delantero de 19 años.

Cabe destacar que Mbappé le podría caer hasta dos fechas de sanción en la Ligue 1 al igual que el defensa del Nimes Teji Savanier, si la Comisión de Justicia considera que hubo un acto deseleal.