¡Sorprendente! Lionel Messi ausente en los premios 'The Best'

Para sorpresa de muchos, Lionel Messi quedó fuera de la lista de finalistas del premio 'The Best' FIFA, en la categoría ‘Jugador 2018’, luego de ser candidato fijo por 12 años consecutivos.

Este lunes se anunció la ausencia del argentino, para dar pase a Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Mohamed Salah, dejando con un mal sabor a los seguidores, pues gracias a su actuación Barcelona obtuvo la Liga Santander y la Copa del Rey, proclamándose goleador en todos los torneos que participó.

La eliminación de Barcelona en la Champions League, y de la Selección Argentina en el Mundial Rusia 2018 habrían influido en la decisión tomada en conjunto por la revista France Football, Balón de Oro y la FIFA, que reconocen al jugador más destacado en cada temporada.

NO TE PIERDAS: Cristiano, Modric y Salah finalistas para el premio The Best FIFA