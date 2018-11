Melgar vs Unión Comercio EN VIVO: partidazo por la fecha 12 del Torneo Clausura

Melgar vs Unión Comercio se enfrentan EN VIVO ONLINE EN DIRECTO vía Gol Perú por la jornada 12 del Torneo Clausura este lunes 5 desde el Estadio Monumental de la UNSA a las 8:00 p.m. (hora peruana). Además, Libero.pe traerá las incidencias de este partidazo.

El 'Rojinegro' es el único líder del Clausura con 26 unidades y buscará mantener la buena racha que ostenta cuando reciba a Unión Comercio por una fecha más del campeonato peruano, buscando asegurar también su pase a las semifinales por el título nacional.

📷 El equipo se encuentra listo y concentrado para el partido de mañana ante Unión Comercio.



¿Tú, ya tienes entrada?

Revisa la info aquí: https://t.co/bMl4U0sQqS#LaRojinegraONada 👊🔴⚫ pic.twitter.com/RXFImmMtrR — FBC Melgar (@MelgarOficial) November 5, 2018

Melgar acumula cinco partidos sin conocer la derrota ya que lleva cuatro triunfos y un empate. El elenco dirigido por Hernán Torres logró darle vuelta al marcador en su último encuentro ante Comerciantes Unidos y terminó ganando por 2-1 en Arequipa.

Por su parte, la visita no la pasa nada bien ya que peligra su permanencia en Primera División. El cuadro dirigido por Marcelo Vivas quiere alejarse de los últimos puestos del acumulado y tratará de aguarle la fiesta a los 'Rojinegros'.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue por la jornada 12 del Apertura. En aquel encuentro, empataron 0-0 en en IPD de Moyobamba.

Probables alineaciones del Melgar vs Unión Comercio

XI Melgar: Diego Penny, John Narváez, Nilson Loyola, Alec Deneumostier, Cristian Vásquez, Joel Sánchez, Emanuel

Biancucchi, Christofer Gonzáles, Alexis Arias, Leonardo Mifflin, Luis Iberico.

XI Unión Comercio: Zamudio, Jonathan Segura, Cristian Dávila, David Díaz, Eduardo Uribe, Willyan Mimbela, Juan

Morales, David Dioses, Reimond Manco, Wilmer Aguirre, Carlos Preciado.

Horarios del Melgar vs Unión Comercio:

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 8:00 p.m.

Estados Unidos: 8:00 p.m. (ET) / 5:00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 7:00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 9:00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 10:00 p.m..

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2:30 a.m. (día siguiente)

Canales del Melgar vs Unión Comercio:

Chile: Peru Magico

Internacional. Bet365

Perú: Gol Peru

Estados Unidos: Peru Magico

Venezuela: Peru Magico