Mariano Soso pidió disculpas a Sporting Cristal por hincha que jugó por Emelec [VIDEO]

Durante los últimos minutos del Emelec vs Sporting Cristal, Mariano Soso ordenó el ingreso de un hincha al campo del juego, algo que disgustó mucho al plantel rimense y a la afición. Tras ello, Mariano Soso se disculpó con su ex club y aseguró que ‘eso ya estaba pactado por la organización’.

"Más allá de responder a los compromisos no debemos atentar contra lo deportivo. Enfrentamos a un equipo que tiene su prestigio y lamentamos, que el negocio atraviese lo deportivo. Por un tema contractual, tuvimos que incluir a alguien para que tenga una experiencia única, atentando contra la competitividad que tiene el juego en si", dijo Mariano Soso en conferencia de prensa.

En seguida, el ex técnico de Sporting Cristal afirmó que guarda un enorme respeto por el club celeste, pero tenía que cumplir con lo programado. "Pude percibir la molestia del rival, es un equipo al que le debo mucho, es un equipo que me proporcionó la posibilidad de crecer, de desarrollarme como entrenador y me parece valioso aclara el tema públicamente. Me veo francamente sometido y con cierta disconformidad, los partidos no merecen esta descomposición que acabo de describir".

Emelec y Sporting Cristal se volverán a enfrentar este domingo en el Alberto Gallardo en el ‘Día de la Raza Celeste’ en un encuentro donde está programado para las 4:00 p.m. El equipo de Mariano Soso estaría viajando a Lima el sábado por la noche.

DATO:

Sporting Cristal hizo trabajos regenerativos hoy en Ecuador antes de partir a Lima para preparar el duelo del domingo ante el mismo rival.