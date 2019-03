Diego Latorre destrozó a Simeone tras quedar eliminado de la Champions League [AUDIO]

Ya pasó dos días de la eliminación del Atlético de la Champions League y en argentina se sigue hablado de ello. Esta vez, el periodista deportivo Diego Latorre no tuvo contratiempos en desatar su crítica contra el técnico Diego Pablo Simeone.

"El tipo se hace el ganador pero sabe que lo que está diciendo es para idiotas, para infradotados... Después pierde sin atenuantes y no sabe qué decir", puntualilzó el comentarista deportivo Diego Latorre sobre el fracaso del Atlético en la Liga de Campeones.

Sin embargo, su crítica no quedó ahí, sino que Latorre siguió con su cuestionamiento sobre el juego del club español. “La manera de jugar del "Cholo" Simeone me parece que es desastroso", agregó su excompañero de la Selección Argentina.

“Lo catastrófico es su alegato, no su forma de jugar. Cuando dice las estupideces ‘yo prefiero ganar sin jugar’ o bien ‘a mí la posesión de la pelota no me importa’. No lo voy a cuestionar en la forma de jugar, sí las tonterías que afirma para los bobos que adquieren ese alegato”, puntualizó en otro momento de su programa.