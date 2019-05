Julen Lopetegui habló sobre su supuesta pelea con Isco Alarcón en el Real Madrid

En su instancia en el Real Madrid, Julen Lopetegi confío en Isco Alarcón como la solución ante la ausencia de Cristiano Ronaldo. Pero el habilidoso volante atravesó una de sus peores temporadas con la camiseta de los blancos.

Lesiones, problemas de peso, la falta de compromiso, fueron algunos de los factores que la prensa española señaló como las causantes del distanciamiento entre Isco y Lopetegui.

Con la salida de Lopetegui de la dirección técnica del Real Madrid, Isco volvió a tomar protagonismo en los blancos, pero su nivel de las temporadas anteriores,causando malestar en los hinchas.

Sin embargo, el exentrenador de la Selección Española habló sobre su relación con Isco y su paso en el Real Madrid. Lopetegui aseguró que el volante es uno de los mejores jugadores a quien dirigió.

"Es uno de los jugadores que más admiro, no le pesan las responsabilidades, es un jugador de máximo nivel. No voy a catalogar su temporada. Cuando el colectivo no funciona, las individualidades tampoco", señaló el estratega español.