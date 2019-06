Todos los partidos [EN VIVO] programación para HOY viernes 14 de junio del 2019

Partidos de hoy viernes 14 de junio, transmisión fútbol EN VIVO: Copa América Brasil 2019, Fútbol Español de Segunda División (Liga 123), Brasileirao, Amistosos Fecha FIFA y Mundial Femenino. La agenda futbolística está recargada, con duelos por el ascenso a la Liga Santander, Brasileirao y Mundial Femenino. Mira los partidos EN VIVO hoy.

PRINCIPALES PARTIDOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2019

Copa América Brasil 2019

Hasta que la espera llegó a su fin y la Copa América rompe fuegos con el partido entre la anfitriona Brasil y Bolivia por la primera fecha del Grupo A que lo completan la Selección Peruana y la Selección Venezolana. Los locales buscarán empezar con una victoria frente a su público.

- Brasil vs Bolivia 07:30 p.m. (hora peruana)

MUNDIAL FEMENINO FRANCIA 2019 - 2DA FECHA

El Mundial Femenino Francia 2019 sigue en marcha, la segunda fecha no se detiene y nos regalarán grandes duelos como el de Inglaterra vs Argentina así como el Japón vs Escocia.

Mundial Sub 20

El Mundial Sub 20 está cerca de finalizar y se define el tercer puesto. Ecuador buscará seguir haciendo historia cuando se enfrente por un lugar en el podio a Italia, que cayó en semifinales ante Ucrania.