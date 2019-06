México vs. Costa Rica [EN VIVO] por los cuartos de final de la Copa Oro 2019

México vs. Costa Rica EN VIVO ONLINE | equipos se enfrentarán este sábado a las 8:30 p.m.(hora peruana) en el Estadio NRG Stadium de Houston en Estados Unidos por los cuartos de final de la Copa Oro 2019. El encuentro que será transmitido ONLINE vía Univisión TDN, será clave para el pase de uno de los dos equipos a la siguiente fase del torneo internacional. El minuto a minuto del candente encuentro estará a cargo de Líbero.pe que traerá todas las incidencias que en el cotejo sucedan.

El cuadro mexicano llega con más posibilidades al encuentro de mañana, pues pararse firme ante Costa Rica no será tarea difícil para los dirigidos por Gerardo Daniel Martino. Los ‘verdes’ tratarán de escalar a la siguiente fase de la Copa Oro, mientras que los costarricenses harán de todo y más para poder mantenerse en carrera.

Por otro lado se encuentra Costa Rica, que últimamente y desde la toma de mando del técnico Gustavo Matosas, ha generado más dudas que respuestas, por lo que el encuentro por los cuartos de final les podría traer más de un problema, sin embargo, los seleccionados de Costa Rica tratarán de hacerle frente a un México firme, que no se dejará amilanar por nada en el encuentro que será de vida o muerte.

Sin embargo, algo que Costa Rica podría aprovechar para hacerse del encuentro, son las debilidades en la parte defensiva del cuadro mexicano, esto les serviría mucho para poder escalar a la siguiente fase del torneo futbolístico, además, porque tienen una motivación extra: esta competencia nunca ha sido ganada por el combinado de centroamérica.

¡Listos para disputar mañana los Cuartos de Final de la #GoldCup2019! 🏆#FMFporNuestroFútbol

#LaSele🇨🇷 continúa trabajando fuerte en Houston para el duelo ante @miseleccionmx 🇲🇽.



📹 Así fue el entrenamiento de hoy:#GoldCup2019 #VamosTicos

México vs. Costa Rica | Posibles alineaciones

México: Guillermo Ochoa,Chaka Rodríguez, Carlos Salcedo, Néstor Araujo, Jesús Gallardo, Andrés Guardado, Edson Álvarez, Jona dos Santos, Uriel Antuna, Raúl Jiménez, Rodolfo Pizarro.

Costa Rica: Randall Leal, Giancarlo Gonzáles, Keysher Fuller, Celso Borges, Alvaro Savorio, Bryan Ruíz, Joel Campbell, Allan Cruz, Francisco Calvo, Ronald Matarrita, Leonel Moreira.

México vs. Costa Rica | Horarios en el mundo

Costa Rica - 19:30 horas

México: 20:30 horas

Perú: 20:30 horas

Ecuador: 20:30 horas

Colombia: 20:30 horas

Estados Unidos: 20:30 horas

Venezuela: 21:30 horas

Bolivia: 21:30 horas

Chile: 21:30 horas

Cuba: 21:30 horas

Haití: 21:30 horas

Canadá: 21:30 horas

Argentina: 22:30 horas

Uruguay: 22:30 horas

Brasil: 22:30 horas

Reino Unido: 02:30 horas del domingo

España: 03:30 horas del domingo -

Alemania: 03:30 horas del domingo

Italia: 03:30 horas del domingo

Francia: 03:30 horas del domingo

México vs. Costa Rica | Canales en el mundo

México: Las Estrellas, Azteca 7, TDN, Univisión TDN, Sky

Estados Unidos: Fox Sports 1, Univision

Costa Rica: Repretel, Sky HD, Teletica

México vs. Costa Rica | Calendario de la Copa Oro

Cuartos de Final

-Sábado 29 junio, en Houston:

· Haiti vs Canadá - 7:00 PM (ET)

· México vs Costa Rica - 9:30 PM (ET)

Domingo 30 junio, en Philadelphia:

· Jamaica vs Panamá - 5:30 PM (ET)

· Estados Unidos vs Curazao - 8:00 PM (ET)

- Martes 2 julio, en Phoenix:

· Semifinal

· Estadio de la Universidad de Phoenix, Arizona.

-Miércoles 3 julio, en Nashville:

· Semifinal

· Nissan Stadium, Nashville, Tennessee.

-Domingo, 7 julio en Chicago:

· Final

· Soldier Field, Chicago, Illinois.