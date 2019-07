Mario Salas, señalado tras la salida de argentino Agustín Orión de Colo Colo

Ad portas del duelo ante Everton por la reanudación del Torneo Nacional 2019, la tradicional conferencia de prensa los jueves de Mario Salas apenas tuvo una pregunta sobre el próximo rival de Colo Colo. Casi todas las interrogantes fueron en dirección al técnico chileno y su responsabilidad en la salida del arquero argentino Agustín Orión.

¿Qué sucedió? El cancerbero de 38 años rescindió con Colo Colo pese a que su vínculo con el club era hasta finales de año. Según afirmaron medios sureños, una charla entre Mario Salas y Orión detonó que éste decida acercarse a los dirigentes para pedir la finalización prematura de su contrato.

Ahora bien, ¿qué sucedió en esa charla? El extécnico de Sporting Cristal le habría dejado en claro que Agustín Orión, recién recuperado de una lesión de gravedad que lo marginó desde inicios de año, que iba a partir como tercera opción en el arco, por detrás del hoy titular Brayan Cortés y Darío Melo, portero que contrataron a comienzos de año para que sea el primer suplente mientras se recuperaba el argentino.

El encuentro entre DT y arquero acabó mal debido a que Orión no se esperaba ese escenario planteado por Salas, muy distinto a lo que el 'Comandante' le aseguró a comienzos de año: que iba a tener posibilidades de pelear por un puesto.

Para ahondar los rumores de una supuesta mala relación entre los veteranos de Colo Colo y Mario Salas, a la conferencia de despedida de Agustín Orión acudió el grupo más cercano del arquero: los argentinos Pablo Mouche, Juan Manuel Insaurralde y Matías Zaldivia y los chilenos Carlos Carmona y Jorge Valdivia.

Incluso, el capitán Paredes agarró el micrófono, agradeció a Orión a nombre del plantel y dejó en evidencia a Mario Salas. "Hay otras cosas de las que después se van a enterar", tiró el histórico del club.

El día después de la conferencia de Agustín Orión, el técnico sureño evitó profundizar sobre las razones que derivaron en la salida del argentino de Colo Colo. "No voy a desclasificar absolutamente nada de mis conversaciones con mis jugadores. Nunca. Ayer escuché la misma conferencia y Agustín habla de motivos personales. Yo no voy a referirme. El tomó una decisión. No voy a desclasificar a absolutamente nada", sentenció.

Colo Colo se ubica actualmente como sublíder del torneo sureño con 28 puntos, a 4 del líder Universidad Católica. El 'Cacique' aspira a lograr un título local luego de dos años y la dirigencia aguarda que el cortocircuito entre Mario Salas y los referentes del equipo no haga mella en los objetivos deportivos del club. Además, el club más popular de Chile sigue con vida en la Copa Chile. Su rival en cuartos de final será curiosamente Everton, su próximo rival en la liga local.

La historia de Agustín Orión en Colo Colo

El arquero argentino, exjugador de clubes como Boca Juniors, Estudiantes y San Lorenzo, llegó a Colo Colo a mediados de 2017 procedente de Racing Club y pese a su corta estancia, logró ganarse el corazón de los hinchas del 'Cacique', además de ganar tres títulos con el club (un torneo de Primera División y dos Supercopa de Chile).