Argentina venció 3-0 a Uruguay y clasificó a la final de fútbol masculino de Lima 2019 [RESUMEN]

A paso firme. Argentina va con todo por la medalla de oro luego de derrotar a Uruguay por 3-0 en la semifinal del fútbol masculino de los Panamericanos Lima 2019. El equipo de Fernando Batista no tuvo problemas en el Estadio San Marcos y este sábado chocará contra Honduras.

Argentina dominó el encuentro de principio a fin. Puesto que, desde el arranque del primer tiempo dominó las acciones ante un Uruguay dubitativo como no se le había visto en estos Juegos Panamericanos.

Por ello, al minuto seis del partido Adolfo Gaich aprovecharía un rebote y con un buen remate dentro del área anotó el 1-0. Uruguay entró en trompo y no supo cómo reaccionar ante el marcador en contra.

Argentina volvió a sacar petróleo de esta situación y a través de un penal consiguió el 2-0 luego de una buena ejecución de Carlos Valenzuela. Uruguay se complicaría la vida aún más tras la expulsión de Gularte luego de una fuerte falta sobre Gaich.

La segunda mitad fue un mero trámite. Uruguay, con 10 hombres, no tenía como llegar sobre el arco rival y Argentina esperaba que los minutos corrieran. No obstante, esto no impidió que el equipo albiceleste consiguiera sumar un nuevo gol a través, nuevamente, de Adolfo Gaich.

MINUTO a MINUTO

SEGUNDO TIEMPO

90+3' Final del encuentro.

90' Se añade tres minutos más al encuentro.

89' Cambio en Argentina, deja el campo Adolfo Gaich para el ingreso de Lomónaco.

85' ¡GOOOOOOOOOOOL DE ARGENTINA! Adolfo Gaich anota su doblete personal y el 3-0 sobre Uruguay para definir la semifinal del fútbol masculino de Lima 2019.

#Lima2019EnTyCSports | En el final del partido, de nuevo, Adolfo Gaich. Doblete para el goleador, 3-0 sobre Uruguay, y el pase a la Final para la Selección Argentina de Fernando Batista. Espera Honduras, por la dorada. pic.twitter.com/qGPHgu3Mim — TyC Sports (@TyCSports) August 8, 2019

82' Nueva falta sobre González y tiro libre para Argentina.

78' ¡UFFFFF! Ramírez se pierde el descuento para Uruguay tras un doble cabezazo en área argentina.

76' González es una pesadilla por la banda izquierda de Uruguay.

74' Cambio en Uruguay, deja la cancha Araujo para el ingreso de Ramírez.

72' Valenzuela y Urzi armaron una buena jugada en ataque que fue rechazada por la defensa uruguaya.

69' Amarilla para Waller que tiene que cortar el avance de Uruguay tras la perdida de pelota de su compañero.

67' Fernández pierde la pelota de forma increíble en el área argentina cuando tuvo chance de rematar.

64' Fuerte falta de Araujo sobre González que pudo ser amarilla para el uruguayo. Tiro libre de peligro para Argentina.

62' Falta de Uruguay en ataque. Sale Argentina desde atrás.

60' Uruguay no logra mantener la pelota en su poder. Ahora es Argentina quien juega a placer.

58' Infracción sobre Urzi y tiro libre para Argentina que busca cerrar el partido.

55' Núñez y el portero Cambeses sufren un duro choque por lo que el delantero uruguayo queda tendido en el campo de juego.

54' Ahora Valenzuela gana otro tiro de esquina tras la salida del portero Mele.

53' ¡UFFFF! Medina casi anota el 3-0 tras un remate que tenía destino de red que fue bloqueado por la defensa uruguayo

51' Herrera remata de media distancia una pelota que no fue problema para Mele.

50' Gaich logra un tiro de esquina para Argentina.

48' No logra conectar Uruguay a pesar de su necesidad. Por ahora Argentina no sufre en el fondo.

47' Tiro libre en salida para Uruguay que busca el descuento en esta arranque del segundo tiempo.

- ¡Arranca la segunda parte en San Marcos!

PRIMER TIEMPO

45+2' Final del primer tiempo.

45+1' Tiro libre en ataque para Uruguay que busca el descuento sobre el final de la primera parte.

45' Se añaden dos minutos más a este primer tiempo.

43' Tiro libre peligroso cobrado por Valenzuela que atrapa sin problemas el portero Mele.

40' Fernández intenta desbordar por la banda derecha para sacar un centro que terminó en lateral en ataque a favor de Uruguay.

37' Cambio en Uruguay. Ingresó Gastón Álvarez por Joaquín Piquerez.

35' Gaich tiene que salir al borde del campo para ser atendido por el cuerpo médico de Argentina.

34' Tarjeta roja para Uruguay. Gularte entro de mala manera contra Gaich por lo que deja a su selección con un hombre menos.

32' Posición adelantada de Martínez tras un ataque uruguayo y tiro libre en salida para Argentina.

29' ¡GOOOOOOOOOOL DE ARGENTINA! Valenzuela pica la pelota en el penal y con una genialidad anota el 2-0 sobre Uruguay en la semifinal de Lima 2019.

#Lima2019EnTyCSports | ¡El penal que convirtió Valenzuela! Distinción, clase, efectividad. La picó. Y Argentina derrota 2-0 a Uruguay en las Semifinales del fútbol masculino. pic.twitter.com/wG7ONZpkAO — TyC Sports (@TyCSports) August 8, 2019

28' Penal para Argentina. Gaich remata contra el arco y la pelota choca contra la mano de un defensor uruguayo y el árbitro decreta la pena máxima.

27' Fuerte falta de Herrera sobre el 15 de Uruguay que por poco le cuesta la amonestación para el jugador albiceleste.

26' Tiro libre desde la media cancha para Argentina que buscará el pelotazo para Gaich.

25' Feo remate de Núñez quien probó de media distancia, pero la pelota se perdió al saque de meta para Argentina.

24' Nuevo lateral de Argentina que vuelve a respirar tras la presión de Uruguay.

22' Urzi prueba de media distancia con un potente zurdazo que se pierde desviado al saque de meta para Uruguay.

21' Nuevo pelotazo largo de Uruguay que intenta desde todos los medios.

19' Amarilla para Gaich y Gularte luego de que ambos jugadores se tomen a empujones.

18' Tiro libre en salida para Argentina que respira luego de varios minutos.

16' Nuevo centro frontal de Uruguay que Cambeses desarma saliendo con todo a tomar la pelota.

14' Cambeses sale a despejar el peligro ante las arremetidas de Uruguay.

12' Colombato se gana la primera amarilla del partido tras esta fuerte falta.

12' Tiro libre de mucho peligro para Uruguay que estuvo muy cerca de convertirse en penal.

11' Tiro de esquina para Uruguay que busca el empate por todos los medios.

6' ¡GOOOOOOOOOOOOL DE ARGENTINA! Gaich aparece de goleador para anotar el 1-0 sobre Uruguay con un remate debajo del arco por la semifinal de Lima 2019.

#Lima2019EnTyCSports | A los 6', ¡gol de Argentina! Un tanto de goleador, el de Adolfo Gaich. Muy atento en el área. La Albiceleste derrota 1-0 a Uruguay en las Semifinales. pic.twitter.com/1BA7tD87rN — TyC Sports (@TyCSports) August 8, 2019

4' La defensa uruguaya rechaza el peligro.

3' Tiro libre a favor de Argentina.

1' ¡Comenzó el partido!

- Himno Nacional de Uruguay.

- Himno Nacional de Argentina.

- Los futbolistas de Argentina y Uruguay terminan el calentamiento y están listos para disputar la final de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

- Inicia el calentamiento en el Estadio de la San Marcos.

- Intercambio de presentes entre las delegaciones de Argentina y Uruguay.

- Llegada de Uruguay.

#Panamericanos | 📸 Gastón Álvarez y Emanuel Gularte en la llegada al estadio San Marcos. El encuentro ante @Argentina comenzará a las 22.30 h (Uy) y tendrá el arbitraje del brasileño Wagner Magalhães. pic.twitter.com/FeGsM1VfiL — Selección Uruguaya (@Uruguay) August 7, 2019

- Llegada de Argentina.

Alineaciones confirmadas EN VIVO Argentina vs Uruguay vía TV Pública y TyC Sports

Argentina: Facundo Cambeses, Marcelo Herrera, Facundo Medina, Joaquín Novillo, Aaron Barquett, Fausto Vera, Santiago Colombatto, Nicolás González, Carlos Valenzuela, Adolfo Gaich y Agustín Urzi.

Entrenador: Fernando Batista.

Uruguay: Santiago Mele, Bruno Méndez, Sebastián Cáceres, Emanuel Gularte, Maximiliano Araujo, Francisco Ginella, Facundo Waller, Federico Martínez, Leonardo Fernández, Joaquím Piquerez y Darwin Núñez.

Entrenador: Gustavo Ferreyra.

#Panamericanos | Alineación confirmada de @Uruguay para enfrentar a @Argentina, a las 22.30 h (Uy), en el estadio San Marcos de Lima.#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/7Byj0FfKJW — Selección Uruguaya (@Uruguay) August 8, 2019

- Así entrenó Uruguay en la mañana.

Finalizó la activación de esta mañana en la Villa Panamericana. El plantel celeste partirá a las 19:15 h (URU) al estadio San Marcos para enfrentar por semifinales a @Argentina a partir de las 22:30 h (URU). #PanamericanosLima2019 pic.twitter.com/uKQ4wl5lLG — Selección Uruguaya (@Uruguay) August 7, 2019

- ¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Argentina y Uruguay!

Previa Argentina vs Uruguay

Argentina viene de salir de una fuerte presión en el grupo A. A pesar de que la Albiceleste consiguió debutar con triunfo (3-2) en el debut ante Ecuador, cayeron (2-1) en el segundo partido contra México. Los dirigidos por Fernando Batista consiguieron recuperarse con una victoria (3-2) sobre Panamá y así se clasificaron en el segundo lugar a la ronda semifinal de los Panamericanos de Lima 2019 donde ahora enfrentarán a Uruguay, líder del grupo B.

Uruguay, por su parte, ha caminado muy tranquilo a este semifinal de los Panamericanos Lima 2019. En su estreno, vencieron (2-0) al anfitrión Perú, luego hicieron lo propio ante Jamaica con el mismo resultado. Finalmente, cerraron con puntaje perfecto (9) con una goleada (3-0) sobre Honduras. La Celeste tiene lo necesario para vencer a Argentina.

Estrellas de sub 23 en Argentina y Uruguay

Julian Gaich, delantero de 20 años del San Lorenzo, es el mejor jugador que ha presentado en Argentina por sus cuatro tantos que lo convierten en uno de los goleadores del torneo: 2 Ecuador, 1 México y 1 Panamá. No obstante, Uruguay también cuenta con un brillante artillero como Leonardo Fernández, de la misma edad (20) y también con cuatro tantos (1 Perú, 2 Jamaica y 1 Honduras), para sorprender en esta semifinal de los Panamericanos Lima 2019.

El ganador del partido entre Argentina y Uruguay se enfrentará en la final y por la medalla de oros de los Panamericanos de Lima 2019 contra el vencedor del México-Honduras.

Partidos de hoy Panamericanos Lima 2019 EN VIVO Argentina vs Uruguay por TV Pública, TyC Sports, Latina y Movistar

Partido: Perú 1-1 Ecuador (Perú gana en penales)

Etapa: séptimo puesto.

Día: miércoles 7 de agosto

Hora: 10.00 a.m.

Estadio San Marcos, Lima

Partido: Panamá 4-0 Jamaica

Etapa: quinto puesto.

Día: miércoles 7 de agosto

Hora: 1.00 p.m.

Estadio San Marcos, Lima

Partido: Jamaica vs. Honduras

Etapa: semifinal

Día: miércoles 7 de agosto

Hora: 5.30 p.m.

Estadio San Marcos, Lima

Partido: Argentina vs. Uruguay

Etapa: semifinal

Día: miércoles 7 de agosto

Hora: 8.30 p.m.

Estadio San Marcos, Lima

Canal: Movistar TV, TV Perú y Latina.

Canal: Cablevisión, TCC, VERA TV y Montecable.

Canal: TV Pública, TyC Sports y ESPN Play.

Apuestas y Pronósticos EN VIVO Argentina vs Uruguay por Panamericanos Lima 2019

Casa de apuestas: Inkabet

Argentina: 2.50

Empate: 3.30

Uruguay: 2.63

Casa de apuestas: Timberazo

Argentina: 2.52

Empate: 3.34

Uruguay: 2.61

Casa de apuestas: Bwin

Argentina: 2.40

Empate: 3.20

Uruguay: 2.65

Casa de apuestas: Te Apuesto

Argentina: 2.45

Empate: 3.15

Uruguay: 2.55

Casa de apuestas: Apuesta Total

Argentina: 2.43

Empate: 3.20

Uruguay: 2.52

Casa de apuestas: Bet365

Argentina: 2.37

Empate: 3.20

Uruguay: 2.62

A qué hora juega Argentina vs Uruguay EN VIVO por Panamericanos Lima 2019

Perú: 8.30 p.m.

Chile: 9.30 p.m.

Argentina: 10.30 p.m.

Colombia: 8.30 p.m.

España: 2.30 a.m. (jueves 8 de agosto)

Brasil: 11.30 p.m.

Uruguay: 10.30 p.m.

Paraguay: 10.30 p.m.

Venezuela: 9.30 p.m.

España (Islas Canarias): 1.30 a.m.

México (Centro): 8.30 p.m.

Ecuador: 8.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 6.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 8.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 9.30 p.m.

Bolivia: 9.30 p.m.

Canadá: 9.30 p.m.

Costa Rica: 8.30 p.m.

Guatemala: 7.30 p.m.

Honduras: 7.30 p.m.

El Salvador: 7.30 p.m.

Puerto Rico: 9.30 p.m.

República Dominicana: 9.30 p.m.

Panamá: 8.30 p.m.

Italia: 2.30 a.m. (jueves 8 de agosto)

Francia: 2.30 a.m. (jueves 8 de agosto)

Alemania: 2.30 a.m. (jueves 8 de agosto)

Portugal: 2.30 a.m. (jueves 8 de agosto)

Holanda: 2.30 a.m. (jueves 8 de agosto)

Inglaterra: 1.30 a.m. (jueves 8 de agosto)

Argentina vs Uruguay EN VIVO hora de Buenos Aires y Montevideo por Panamericanos Lima 2019

El partido entre Argentina y Uruguay se disputará desde las 10.30 p.m. de la noche en las ciudades de Buenos Aires y Montevideo.

Qué canal TV transmite partido Argentina vs Uruguay por Panamericanos Lima 2019

Perú: Movistar Deportes, Latina y TV Perú.

Argentina: TV Pública, TyC Sports y TyC Sports Play.

Colombia: ESPN Play.

Ecuador: ESPN Play.

Estados Unidos: ESPN Play.

Paraguay: ESPN Play.

Uruguay: ESPN Play, VERA TV, Montecable, Cablevisión Flow y TCC.

Venezuela: ESPN Play.

Cómo ver Latina EN VIVO y Movistar TV Argentina vs Uruguay | Canales TV

Latina: Canal 2.

DirecTV Sports por Latina: Canal 192 (SD) y Canal 1192 (SD)

Movistar TV por Latina: Canal 102 (SD) y Canal 802 (HD).

Movistar TV Latina Cable: Canal 2 (SD) y Canal 702 (HD).

Claro TV por Latina: Canal 2.

Claro TV por Latina Cable: Canal 2 (SD) y Canal 502 (HD).

Best Cable por Latina: Canal 2.

Star Globalcom: Canal 11.

Cablemas: Canal 2 (HD).

Movistar Deportes: Canal 19 (SD) y Canal 719 (HD)

Movistar Deportes: Canal 103 (SD) y Canal 803 (HD).

Movistar Deportes: Canal 3 (SD) y Canal 703 (HD).

Globalcom: Canal 3.

TV Perú: Canal 7.

Cómo ver TV Pública EN VIVO Argentina vs Uruguay | Canales TV

DirecTV: Canal 121 (SD) y Canal 1121 (HD)

InTV: Canal 615 (HD).

Antina: Canal 12.

Cablehogar: Canal 10 (Básico), Canal 30 (Digital) y Canal 812 (HD).

Cablevisión: Canal 11 (Analógico/Digital/HD).

Supercanal: Canal 14, Canal 15 (Analógico) y Canal 20 (HD)

Telecentro: Canal 8 (Digital) y Canal 1007 (HD).

TeleRed: Canal 11.

Canal 111 (HD)

Red Intercable: Canal 13.

España PTV Telecom: Dial: 78.

Colombia Click HD: Canal 807.

Uruguay Cablevisión: Canal 18 (HD) y Canal 707 (HD).

Chile TuVes HD: Canal 704 (SD).

Dónde ver TyC Sports y TyC Sport Play EN VIVO Argentina vs Uruguay | Canales TV

DirecTV: Canal 629 (SD) y Canal 1629 (HD).

Argentina InTV: Canal 100 (SD) y Canal 621 (HD).

Cablevisión: Canal 22 (Analógico) y Canal 101 (Digital/HD).

TeleRed: Canal 19 (Analógico), Canal 101 (Digital) y Canal 120 (HD).

Cablehogar (Rosario): Canal 15 (Analógico) y Canal 100 (Digital).

Telecentro Gran Buenos Aires: Canal 106 (Digital) y Canal 1016 (HD).

Supercanal: Canal 24 (Analógico) y Canal 107 (Digital).

Cablevisión Flow: Canal 101 (HD).

Dibox: Canal 103 (HD).

Dónde ver TCC y Montecable EN VIVO Argentina vs Uruguay | Canales TV

Asuntos Públicos: Canal 451.

TCC VIVO: Canal 452.

TCC 1 HD: Canal 453.

TCC 2 HD: Canal 454 (Panamericanos Lima 2019).

TCC 3: Canal 456.

Montecable VTV: Canal 404

Mottecable VTV HD: Cabal 424.

Cómo ver Cablevisión Flow EN VIVO Argentina vs Uruguay | Aplicación TV

Activar Cable Visión Flow es muy fácil, a continuación te contamos los pasos que debes seguir:

Paso 1: Ingresa a la web de Cablevisión Flow.

Paso 2: Seleccioná la opción "ACTIVAR FLOW GRATIS".

Paso 3 En la siguiente pantalla te pediremos que ingreses tu usuario y contraseña de Cablevisión Fibertel y luego presiones "INICIAR".

Paso 4: Recibirás un mail de confirmación y ya podrás utilizar el servicio.

Alineaciones y Formaciones EN VIVO Argentina vs Uruguay por Lima 2019

Argentina: Facundo Cambeses; Julio Mosevich, Marcelo Herrera, Fausto Vera, Joaquín Novillo; Carlos Valenzuela, Julian Gaich, Santiago Colombatto; Facundo Medina, Anibal Moreno y José Urzi.

Suplentes: Aaron Barquett, Nicolás DeMartini, Juan Pablo Cozzani, Ignacio Alisefa, Lucas Necul y Sebastián Lomonaco.

Entrenador: Fernando Batista.

Uruguay: Santiago Mele; Emiliano Ancheta, Maximiliano Araujo, Federico Martínez, Darwin Núñez; Leonardo Fernández, Emanuel Gularte, Francisco Ginella; Facundo Walter, Pedro Álvarez y Joaquín Piquerez.

Suplentes: Sebastián Cáceres, Martín Barrios, Pablo Siles, Juan Ramírez, Mauro Silveira y Leonardo Suhr.

Entrenador: Gustavo Ferreyra.