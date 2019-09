Drogba explota contra el racismo: "Son unos estúpidos"

El pasado 1 de septiembre, Inter de Milán se impuso 2-1 sobre el Cagliari por la segunda fecha de la Serie A. Romelu Lukaku fue el héroe del cuadro 'neroazurro' al marcar el gol del triunfo en el ocaso del partido.

El belga—en los papeles— debió acaparar las portadas italianas por volver a ser el salvador de su equipo. Sin embargo, el 'Demonio' fue primera plana en los diarios más distinguidos de ese país por ser víctima de racismo. Ante ello, Didier Drogba salió en su defensa y soltó una contundente frase.

Didier Drogba, exjugador del Chelsea, salió al frente para arremeter contra los aficionados del Cagliari, que se la pasaron insultando al belga y haciendo gritos de mono a lo largo del partido.

"Aficionados estúpidos. Pero no pasa solo en Italia, pasa en Francia, en Alemania, en África también. Es algo contra lo que tenemos que luchar y no rendirnos. Hay que ser mejores, estar juntos, enviar mensajes y no dar espacio a esta gente", disparó 'Didi' a EFE.

Cabe mencionar que Lukaku, hace unos días atrás, fue consultado por la actitud que tuvieron los hinchas del Cagliari y este replicó que la próxima vez no se quedará callado.

"Si vuelvo a recibir cánticos racistas, contestaré. Pero mi cabeza estará siempre en el campo, centrada en ayudar a mis compañeros a ganar", agregó el ex Manchester United.

EL DATO:

