El duro mensaje de 'Chicharito' al Real Madrid: "Si marco lo celebraré"

Este domingo 22 de setiembre se desarrollará el encuentro entre Sevilla y Real Madrid, un duelo que promete paralizar la Liga Santander. El equipo dirigido por Zidane no la pasa bien y necesita una victoria para lavarse la cara de la dura derrota que sufrió ante PSG por la Champions League.

Este duelo marcará la revancha para Javier 'Chicharito' Hernández y Julen Lopetegui, dos personas que llegaron al Real Madrid con la ilusión de hacer historia en el cuadro blanco, pero lamentablemente no pudieron consolidarse y tuvieron que salir por la puerta falsa.

Precisamente, el delantero de la Selección de México se refirió sobre el encuentro que sostendrá este domingo ante el Real Madrid.'Chicharito' reveló si mete un gol lo celebrará. Este mensaje no le gusto a los hinchas del cuadro blanco.

"Si me toca jugar y marcar, lo celebraré como he celebrado todos los goles que he marcado a los clubes donde he jugado. No es una falta de respeto, el celebrarlo no quiere decir que no sea un club especial para mí”, finalizó.

Javier Hernández llegó esta temporada al Sevilla como su principal refuerzo. El jueves el mexicano anotó su primer gol con el cuadro español ante el Qarabag por la Europa League. "Es mi primer gol de falta en mi carrera. Llevaba meses practicando y dije, ¿por qué no?”", expresó el atacante.