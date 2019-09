Neymar sobre los hinchas del PSG: "Es como una relación con una novia, todo volverá a la normalidad"

PSG venció por 1- 0 con gol de Neymar y asistencia de Kylian Mbappé al Bordeaux por la jornada 12 de la Ligue 1 y así logró afianzarse como líder absoluto del torneo francés. Atrás quedó el traspié que sufrieron a mitad de semana en el Parque de los Príncipes ante el Reims.

Este partido macó el regreso luego de un mes del kylian al terreno de juego, pues a finales de agosto sufrió una pequeña lesión de la cual ya está recuperado. Con el francés y Ney comandando la delantera del París, volvió la magia a Francia así lo demostraron en la última jornada.

Los números de Ney lo respaldan en el PSG

Desde el regreso de Neymar luego de 4 meses de ausencia con su club, ha disputado cuatro partidos y ha anotado en tres oportunidades, una estadística que respalda al brasileño y que lo ha ayudado a mejorar su áspera relación con su propia hinchada.

Al terminó del partido ante el Bordeaux, Ney atendió a la prensa y al ser preguntado por su relación con la afición el delantero respondió con una curiosa comparación: "Creo que está mejor. Es como una relación con una novia. Cuando hay un problema, todos se quedan en su esquina. Pero con mucho amor y abrazos, todo volverá a la normalidad" indicó.

Luego de los incidentes ocurridos en el último merado de fichajes, los 'Ultras del PSG', hinchada oficial del club, manifestó mediante una carta abierta el rechazó hacia las acciones del jugador y que desde ese momento serían indiferentes con él, todo esto momentos antes de su primer partido de la temporada.

Comprometido al 100% con el PSG

Neymar parece tomar conciencia y darse cuenta que la actitud que tuvo con el sigue siendo su club no fue la mejor y que en su afán de regresar al Barcelona cometió muchos errores que al final terminaron perjudicándolo en su carrera, muestra de ello es que no estuvo nominado al premio The Best ni incluido en el once idea de la FIFA.

Pero más vale tarde que nunca y ahora el brasileño esta totalmente enfocado y comprometido con el PSG ¿Hasta cuando? , no sabemos; "Estoy feliz de poder ayudar a mi equipo, por marcar y poder sumar esos tres puntos y continuar así" expresó el ex Santos.