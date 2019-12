Klopp confirmó que Oxlade-Chamberlain se pierde lo que resta del año por lesión de los ligamentos

En el último partido de Liverpool que fue contra Flamengo por el Mundial de Clubes, Oxlade-Chamberlain se lesionó y hoy, Jurgen Klopp confirmó que no estará los dos partidos que restan del año porque tiene uno de los tres ligamentos malos

"Este año 2019 Oxlade ya no podrá volver a jugar. Tenemos tres ligamentos en el tobillo y tiene dañado uno de ellos. Yo mismo tuve esa lesión hace años. Puede ser más o menos tiempo o ser rápido. Ya veremos. Lo que está claro es que no hay opción para que juegue el jueves. No tiene posibilidades de jugar en el 2019", dijo el técnico de Liverpool.

La baja de Oxlade-Chamberlain no es la única con la que sufre Jurgen Klopp. El técnico de los Reds tampoco podrá contar con Dejan Lovren, Joel Matip y Fabinho, todos ellos quedaron al margen de cara al encuentro ante ante Leicester City en el King Power Stadium por la fecha 18 de la Premier League.

Además, Klopp fue consultado por la reciente llegada del técnico italiano Carlo Ancelotti al Everton. El alemán confesó que le desea éxito en esta nueva etapa en la Premier League, pues por el momento están lejos de los primeros lugar tras sumar 19 puntos, casi 30 puntos menos que el líder Liverpool que cuenta con 49 unidades.

"La Copa no puede estar más lejos en este momento. Hay tres partidos muy importantes en medio y ahora no puedo pensar con eso. Con él la relación siempre fue algo especial. Así que ahora nos encontraremos un par de veces durante el año, más a menudo de lo que probablemente estamos acostumbrados, pero eso es todo. ¡Me encantaría decir que le deseo suerte!.. Bueno, es Navidad, vamos, le deseo suerte", enfatizó.

I would like to take this opportunity to wish all of our supporters a very peaceful and merry Christmas, however you choose to mark this period of the year ❤️



You’ll Never Walk Alone,

Jürgen. https://t.co/hMPpgh1Aym