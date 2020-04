Exfigura del Real Madrid y su admiración por Pablo Zegarra [FOTO]

El Estadio Helmántico cumple 50 años. Como jugador cedido disfruté de uno de los años más bonitos y claves en mi vida deportiva logrando el último ascenso a primera división de la @salamancacfuds en la temporada 1996-97. Ojalá se vuelva a cantar en ese estadio " Todos los Charritos tenemos un deseo, subir a primera con mucho meneo" Un saludo a todos los Charritos y feliz cumpleaños al Helmántico. #helmantico50 Por cierto, a ver si adivináis quien es el niño rubio que está conmigo en la foto. Sólo deciros que ahora juega en Primera División y estoy muy orgulloso de verlo triunfar. Helmantico Stadium's 50th Birthday. As a loan player I enjoyed one of the happiest and key years in my career getting the last promotion of the history of the club @salamancacfuds during the season 1996-97 I wish our favourite song will be sung again in the Stadium ”Todos los charritos tenemos un deseo, subir a primera con mucho meneo" Greetings to all Charritos fans and Happy Birthday Helmántico. #helmantico50

