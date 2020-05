Premier League autorizó la vuelta a los entrenamientos en grupos pequeños [FOTO]

Luego que la Bundesliga reinicie sus acciones el último fin de semana bajo un estricto protocolo de seguridad, la Premier League quiere seguirle los pasos a pesar que en Inglaterra existan jugadores, entrenador y hasta autoridades de gobierno que se oponen al retorno del fútbol.

Pero estas opiniones en contra no parecen haber mermado a los clubes, pues luego de una reunión se aprobó la vuelta a los entrenamientos en pequeños grupos con la mira puesta en el reinicio del fútbol. Así lo informó la página web oficial del torneo en un comunicado.

“Los accionistas de la Premier League votaron hoy por unanimidad para regresar al entrenamiento en grupos pequeños a partir de mañana por la tarde, el primer paso para reiniciar la Premier League, cuando sea seguro hacerlo”, señaló el mencionado anuncio.

