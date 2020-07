Liverpool vs Burnley EN VIVO: por la jornada 35 de la Premier League

EN VIVO EN DIRECTO Liverpool vs Burnley ONLINE chocan este sábado 11 de junio por la jornada 35 de la Premier League vía ESPN 2 desde las 9:00 a.m. (hora peruana) en Anfield. Sigue la transmisión por Líbero.pe.

Liverpool vs Burnley estarán frente a frente por una nueva jornada de la Premier League en un encuentro en el que ambos equipos tratarán de terminar de la mejor manera el torneo doméstico. Los ‘reds’ se coronaron campeones con fechas de anticipación, pero quieren seguir demostrando por qué son el mejor equipo de Inglaterra.

Si muchos pensaban que Jurgen Klopp les daría descanso a los habituales titulares para jugar con reservistas o canteranos, se equivocaron. El experimentado DT alemán no ha utilizado mucho a los suplentes y, por el contrario, sigue apostando por Salah, Sadio Mané y Origi en ataque.

Para este choque sin mucha trascendencia con el Burnley, todo hace indicar que el estratega del Liverpool volverá a echar mano de sus mejores elementos para asegurar los tres puntos y sumar su segunda victoria al hilo en la Premier League.

Sin embargo, no son todas buenas noticias para Klopp. Resulta que Henderson será baja para lo que resta de la temporada debido a que el centrocampista y capitán de los ‘reds’ se encuentra lesionado.

“Sabemos desde ayer que la lesión no es tan grave como realmente pensamos. Fue un gran alivio porque, por lo que jugó en los últimos años, merece estar en ese lugar en ese momento”, declaró Klopp sobre Henderson.

Por su parte, el Burnley prácticamente no pelea por nada al salvarse del descenso tras sus últimos buenos resultados. Incluso, la visita no conoce lo que es la derrota desde hace cuatro partidos en la Premier League.

Los Dyche llegan con la moral al tope para este encuentro con el Liverpool al haberle ganado al West Ham en su misma cancha por la mínima gracias a un solitario tanto de Jay Rodríguez en el primer tiempo.

Más allá de la buena racha que atraviesa el Burnley será muy difícil que puedan quedarse con una de las plazas para la próxima edición de la Europa League ya que pelean hasta con cuatro equipos por ese boleto.

¿En dónde ver el Liverpool vs Burnley por la Premier League?

Argentina ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Chile ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Ecuador ESPN Play Sur

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

España DAZN

¿A qué hora juegan Liverpool vs Burnley por la Premier League?

Perú: 9:00 a. m.

México: 9:00 a. m.

Ecuador: 9:00 a.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 7:00 a. m.

Estados Unidos (Texas): 9:00 a.m.

Estados Unidos (Miami): 10:00 a.m.

Colombia: 9:00 a.m.

Argentina: 11:00 a.m.

España: 3:00 p.m.

Uruguay: 11:00 a.m.

Paraguay: 10:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Brasil: 10:00 a.m.