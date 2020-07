Chelsea vs Norwich City EN VIVO por la jornada 36 de la Premier League: horarios y canales para ver el partido

Chelsea vs Norwich se enfrentarán EN VIVO este martes 14 de julio a las 2:15 p. m. (hora peruana) por la jornada 36 de la Premier League. El partido se desarrollará en el Stamford Bridge y será transmitido por la señal internacional de ESPN para toda latinoamérica.

La carrera por los cuatro primeros en la Premier League amenaza con ir al ruedo, teniendo a Chelsea, Leicester City y Manchester United luchando por los dos lugares detrás de Liverpool y Manchester City. De momento, los pupilos ocupan la tercera ubicación con 60 unidades, pero los 'Foxes' y 'Diablos' Rojos' acechan cercanamente con 59 puntos respectivamente.

El quinto, Wolves, tenía la ilusión calificar para la Liga de Campeones de la próxima temporada debido a la prohibición europea de Man City, sin embargo, el dictamen enviado por TAS generó que ello no ocurra: los ciudadanos podrán jugar en la próxima edición por la 'Orejona'.

Three @PremierLeague games remaining, three cup finals says @CesarAzpi! 💪 — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 13, 2020

La derrota del sábado supone un duro golpe para los 'Blues': podría significarle que pierdan su lugar ante Leicester y Manchester United, quienes tendrán la oportunidad de superarlos cuando jueguen sus respectivos partidos.

Como resultado, el equipo de Frank Lampard podría estar en el quinto lugar cuando salgan al campo para este partido y otro mal resultado contra Norwich podría dejarlos vulnerables a los equipos detrás de ellos.

Sin embargo, al Chelsea le agradarán sus posibilidades de obtener un resultado positivo, después de haber ganado cada uno de sus últimos cuatro juegos de la Premier League en Stamford Bridge, incluidas las victorias sobre Manchester City y Watford desde su regreso al campo tras el aplazamiento de la liga.

Mientras tanto, Norwich llegará a pelear por el honor, ya que se terminó por confirmar su descenso a la Segunda División para la próxima temporada: son últimos con 21 puntos. Los Canarios perdieron cada uno de sus últimos ocho juegos en todas las competiciones, incluidos siete en la Premier League. Solo han logrado un gol en sus seis juegos de liga desde el período de cierre.

Mark Robins and David Phillips provide today's Memorable Match ⬇https://t.co/JB29OKwfog — Norwich City FC (@NorwichCityFC) July 13, 2020

Solo cinco victorias alcanzaron en 35 partidos en la presente temporada. Una indicación de sus dificultades para mantenerse en la máxima categoría de Inglaterra. Su viaje a Stamford Bridge no es exactamente lo que el equipo hubiera querido después de una derrota de cuatro goles en casa ante el West Ham, pero la presión ahora está posiblemente fuera del lado de Farke, lo que podría darles un impulso.

CHELSEA VS NORWICH | Posibles Alineaciones

Chelsea: Kepa; James, Christensen, Rudiger, Azpilicueta; Mount, Kovacic, Barkley; Pulisic, Giroud, Willian

Norwich: Krul; Aarons, Godfrey, Klose, Lewis; McLean, Tettey; Hernandez, Cantwell, Buendia; Pukki.

¿A qué hora juegan CHELSEA VS NORWICH?

Perú: 2:15 p. m.

Ecuador: 2:15 p. m.

Colombia: 2:15 p. m.

Uruguay: 4:15 p. m.

Brasil: 4:15 p. m.

Argentina: 3:15 p. m.

Venezuela: 3:15 p. m.

Chile: 3:15 p. m.

Paraguay: 3:15 p. m.

Bolivia: 3:15 p. m.

España: 6:15 p. m.

Alemania: 5:15 p. m.

Portugal: 5:15 p. m.

Reino Unido: 5:15 p. m.

¿Qué canal transmite CHELSEA VS NORWICH?

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

El Salvador: Sky HD

Honduras: Sky HD

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Puerto Rico: Sky HD

España: DAZN

Estados Unidos: NBC Sports

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN