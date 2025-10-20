DT de Tigre dio fuerte calificativo a Marcos Rivas, 'joya' peruana que tiene ofertas de Europa: "Es un..."

Marcos Rivas, jugador de 17 años que fue promovido al equipo mayor de Tigre de Argentina a su corta edad, llamó la atención de su técnico por la cantidad de goles que anotó en la sexta división de la liga nacional. Es por eso que el DT de 'El Matador', Diego Dabove, fue consultado por su flamante futbolista.

Diego Dabove, DT de Tigre, dio fuerte comentario sobre Marcos Rivas, 'joya' peruana que destaca en Argentina

En una conversación con el periodista Maximiliano Rodríguez, Dabove, técnico de Tigre, hizo un contundente comentario sobre el juvenil Marcos Rivas, quien fue convocado para entrenar con el equipo mayor a sus 17 años debido a su destacado rendimiento.

Video: Maximiliano Rodríguez

"Queremos sacarle presión, verlo en el día a día y que se vaya adaptando al ritmo y la intensidad de la Primera División. Es un jugador con mucho potencial y ahora es tarea nuestra darle las herramientas para que siga creciendo", afirmó.

Las palabras de Dabove reafirman su compromiso por darle la oportunidad a un joven como Marcos Rivas de mejorar su rendimiento, pero ahora en el equipo de Tigre, que disputa la Liga Profesional Argentina, con el fin de que siga anotando goles en la primera división.

En una entrevista con 'Fútbol sin censura', el DT de Tigre reveló detalles de cómo hicieron para que Rivas ahora esté en el primer equipo jugando desde las inferiores, como la sexta división.

"A Marco Rivas lo veníamos siguiendo, no queríamos tampoco apurarnos en subirlo al plantel profesional. Estábamos en proceso formativo y de selección. Ahora lo incorporamos al plantel y trabajará con nosotros. Obviamente lo iremos llevando despacio, sin apuro, para que se adapte al ritmo de primera división y se vaya formando como profesional", manifestó.

Estos comentarios hechos por Diego Dabove demuestran su buen criterio en cómo llevar a un juvenil de 17 años que tiene mucho por dar, pero que necesita entrar en confianza para que haga un buen debut en la Liga Profesional Argentina.