Peñarol vs Nacional se estarán enfrentando como parte del primer partido de la final. Tras haber superado sus respectivas llaves, ahora los equipos se medirán en un duelo donde solamente uno podrá coronarse como el gran ganador. Este enfrentamiento se vivirá en el Estadio Campeón del Siglo, que tiene una capacidad de albergar a más de 40 mil personas.

Peñarol recibirá a Nacional y dará inicio a la definición de la Liga AUF Uruguaya 2025 en una serie que promete vibrantes emociones al ser uno de dos partidos que definirán el cierre de temporada de ambos equipos.

¿A qué hora juega Peñarol vs Nacional?

El partido entre Peñarol vs Nacional se jugará el domingo 23 de noviembre en el Estadio Campeón del Siglo y será la primera final. El partido inicia a las 2:30 p.m. en Perú, Ecuador y Colombia, mientras que en Argentina, Uruguay y Chile, el cotejo inicia a las 4:30 p.m.

¿Dónde ver el partido entre Peñarol vs Nacional?

Para ver el clásico entre Peñarol y Nacional, puedes seguir la transmisión a través de la señal del canal de VTV en Uruguay, pero también se realizará la transmisión a través de la plataforma de Disney+ en el plan Premium en todo el territorio sudamericano.

Cómo llegan Peñarol y Nacional a la primera final

El cuadro de Peñarol viene de conseguir una importante victoria ante Liverpool por 2-1 en el tiempo extra de la semifinal de la Liga AUF Uruguaya. Las anotaciones las hicieron Diego García y Leo Fernández. Por su parte, Nacional empató con Defensor Sporting, pero fue suficiente para que ganen en la suma de la Tabla Anual y de esta manera obtuvieron su pase a la final del campeonato.

Historial de partidos entre Peñarol vs Nacional