- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Colo Colo
- Barcelona vs Real Sociedad
- Boca Juniors vs Olimpia
- Bolivia vs Panamá
- Sporting Cristal
- Universitario
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Portal uruguayo calificó con firmeza a Sebastián Britos tras debut con Peñarol: "En Universitario..."
¡Sorpresivo! En Uruguay estuvieron muy atentos al debut del portero Sebastián Britos con Peñarol y se refirieron a su pasado en Universitario. ¿Qué dijeron?
Sebastián Britos hizo su estreno oficial con Peñarol en un amistoso de carácter internacional contra River Plate, que dirige el técnico Marcelo Gallardo. El exportero de Universitario de Deportes fue clave en más de una jugada para el 'Carbonero' y tras el partido, una cuenta oficial charrúa se pronunció.
PUEDES VER: Joao Grimaldo y su impensado valor en el mercado de pases tras su llegada a Sparta Praga
En Uruguay calificaron el debut de Sebastián Britos con Peñarol
En primera instancia, Aurilab de Uruguay señaló a través de sus redes sociales que el guardameta extranjero se perfila para ser protagonista bajo los tres palos del 'Decano', independientemente de lo que suceda con el futuro del golero, Washington Aguerre.
"Pase lo que pase con Washington Aguerre, el arco de Peñarol estará bien custodiado con Sebastián Britos", indicaron en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.
En Uruguay se pronunciaron tras debut de Sebastián Britos con Peñarol
Bajo ese contexto, también decidieron calificar el estreno del arquero de 38 años con Peñaro, y fueron tajantes sobre su pasado en el actual tricampeón del fútbol peruano. "Es un arquero alto, seguro y con buen juego de pies, tanto en el 2023 con Liverpool y en el 2024-2025 en Universitario de Perú mantuvo un gran nivel, saliendo campeón los tres años consecutivos", agregaron.
Próximo partido de Peñarol:
Tras el encuentro, Sebastián Britos quedará a la expectativa de volver a sumar minutos con los 'Mirasoles' frente a Colo Colo de Chile en un amistoso internacional de pretemporada. Este cotejo se disputará el miércoles 21 de enero a las 19:00 horas locales de Perú.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90