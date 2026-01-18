0
Portal uruguayo calificó con firmeza a Sebastián Britos tras debut con Peñarol: "En Universitario..."

¡Sorpresivo! En Uruguay estuvieron muy atentos al debut del portero Sebastián Britos con Peñarol y se refirieron a su pasado en Universitario. ¿Qué dijeron?

Sebastián Britos debutó oficialmente con Peñarol ante River Plate este 2026
Sebastián Britos hizo su estreno oficial con Peñarol en un amistoso de carácter internacional contra River Plate, que dirige el técnico Marcelo Gallardo. El exportero de Universitario de Deportes fue clave en más de una jugada para el 'Carbonero' y tras el partido, una cuenta oficial charrúa se pronunció.

En Uruguay calificaron el debut de Sebastián Britos con Peñarol

En primera instancia, Aurilab de Uruguay señaló a través de sus redes sociales que el guardameta extranjero se perfila para ser protagonista bajo los tres palos del 'Decano', independientemente de lo que suceda con el futuro del golero, Washington Aguerre.

"Pase lo que pase con Washington Aguerre, el arco de Peñarol estará bien custodiado con Sebastián Britos", indicaron en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Sebastián Britos

En Uruguay se pronunciaron tras debut de Sebastián Britos con Peñarol

Bajo ese contexto, también decidieron calificar el estreno del arquero de 38 años con Peñaro, y fueron tajantes sobre su pasado en el actual tricampeón del fútbol peruano. "Es un arquero alto, seguro y con buen juego de pies, tanto en el 2023 con Liverpool y en el 2024-2025 en Universitario de Perú mantuvo un gran nivel, saliendo campeón los tres años consecutivos", agregaron.

Próximo partido de Peñarol:

Tras el encuentro, Sebastián Britos quedará a la expectativa de volver a sumar minutos con los 'Mirasoles' frente a Colo Colo de Chile en un amistoso internacional de pretemporada. Este cotejo se disputará el miércoles 21 de enero a las 19:00 horas locales de Perú.

