2 de Mayo se dirige al presidente de la Conmebol a días de enfrentar a Alianza: "Ocasión de..."

Dentro de poco Alianza Lima enfrentará en una llave de ida y vuelta a 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. En ese sentido, el club de Paraguay sorprendió dirigiéndose al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, con un fuerte mensaje a través de sus redes sociales. ¿Le pidió algo para el duelo internacional?

Como sabemos, la Conmebol es la entidad más importante en el fútbol de Sudamérica y por ello se encarga de dar el reglamento a todos los torneos continentales. Por ello, sorprendió a muchos que el elenco paraguayo le mande un afectuoso mensaje al mencionado personaje, aunque no fue sobre algo referido al compromiso contra los blanquiazules, sino un saludo por su onomástico.

"Desde el Club Sportivo 2 de Mayo hacemos llegar un cordial saludo al Sr. Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, en ocasión de su cumpleaños, augurándole un año pleno de logros y nuevos desafíos al servicio del fútbol continental", precisó 2 de Mayo mediante su cuenta oficial de 'X'.

El presidente de la Conmebol está de cumpleaños.

De esta forma, Alianza Lima puede estar tranquilo debido a que no está sucediendo nada en su contra para el partido por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, el cual comenzará en Paraguay y terminará en Perú, en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute.

Alianza Lima vs. 2 de Mayo: fecha y canal

El primer partido entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo será el miércoles 4 de febrero y el segundo exactamente una semana después, es decir el 11 del mismo mes. Asimismo, ambos compromisos serán transmitidos mediante la señal de ESPN para toda Sudamérica y también podrás verlo totalmente online vía Disney Plus.