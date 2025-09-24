0

¿A qué hora juega LDU Quito vs Sao Paulo y dónde ver partido de vuelta por Copa Libertadores?

Hora confirmada y canal de transmisión del partido de vuelta entre LDU Quito vs Sao Paulo que jugarán este jueves 25 de septiembre por la Copa Libertadores 2025.

Sandra Morales
LDU y Sao Paulo definan su pase a la semifinal de la Copa Libertadores 2025
LDU y Sao Paulo definan su pase a la semifinal de la Copa Libertadores 2025 | FOTO: AFP
El partido de vuelta entre Liga de Quito y São Paulo se jugará el jueves 25 de septiembre a las 17:00 (hora de Ecuador y Perú) en el Estadio Morumbí, Brasil, por la Copa Libertadores. LDU llega con ventaja tras ganar 2-0 en el partido de ida. Vale precisar que el ganador de esta llave enfrentará a Palmeiras que eliminó a River Plate.

Programación de partidos en vivo para este jueves 25 de septiembre

¿A qué hora juega Liga de Quito vs Sao Paulo?

El partido de vuelta se disputará en el Morumbi de Sao Paulo y estos son los principales horarios de cada país:

  • México y Costa Rica: 4:00 p.m.
  • Ecuador, Perú y Colombia: 5:00 p.m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 6:00 p.m.
  • Estados Unidos (Washington, Miami y Nueva York): 6:00 p.m.
  • Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 7:00 p.m.

¿Dónde ver LDU Quito vs Sao Paulo?

Estos son los canales que pasarán el partido de acuerdo a cada país:

  • Argentina: Disney+, Fox Sports
  • Bolivia Disney+ Premium ChileESPN Colombia
  • Brasil: Paramount+
  • Chile: Disney+, ESPN
  • Colombia: Disney+, ESPN
  • Ecuador: Disney+, ESPN
  • México: Disney+, ESPN2
  • Paraguay: Disney+, ESPN
  • Perú: Disney+, ESPN
  • España: LaLiga+
  • Uruguay: Disney+, ESPN
  • USA: Fanatiz, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT

¿Cómo llega LDU y Sao Paulo?

Liga de Quito que tiene a Tiago Nunes como su DT, llega con ventaja tras ganar 2-0 en la ida, por lo que buscará mantener el resultado y aprovechar los espacios si São Paulo se lanza al ataque. Meterse a la semifinal es el gran objetivo del equipo ecuatoriano.

A su vez, São Paulo de Hernán Crespo, intentará revertir el marcador en casa con presión alta y posesión de balón con los jugadores desequilibrantes como Luciano, Marco Antonio y Emiliano Rigoni, quien estará muy activo en ataque, generando peligro desde el mediocampo.

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

