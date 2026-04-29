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Lisandro Alzugaray anotó el 3-2 de Universitario y desató la locura en el Monumental
Lisandro Alzugaray marcó un gol sensacional para darle la victoria 3-2 a Universitario sobre Nacional y los cremas se ilusionan en la Copa Libertadores.
Lisandro Alzugaray anotó el 3-2 de Universitario.
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Gol de Universitario
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