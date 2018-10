Nicolás Córdova sobre el triunfo de Universitario: “Era el partido más importante de mi carrera”

Aunque el problema de Universitario de Deportes sigue latente, el triunfo ante Sport Huancayo generó una importante dosis de calma, sobre todo para Nicolás Córdova. Y es que, a pesar de la semana tensa con el hincha ‘crema’, el entrenador chileno aseguró que nunca vio tanto fervor.

“Fue el partido más importante de mi carrera, definitivamente. Este encuentro lo comenzamos ganando desde el hotel de concentración, la pasión del hincha es increíble, nunca antes lo vi", expresó Córdova.

Además, el estratega del equipo de Ate valoró el triunfo sobre el ‘Rojo Matador’ pues influye en la sumatoria de puntos, y motiva a sus pupilos, sin embargo, afirmó que el viernes continuarán con la preparación para el siguiente compromiso, ante Unión Comercio, este sábado 13.

"Hemos logrado un triunfo muy valioso en un momento complicado. Mañana (viernes) seguiremos trabajando y entrenando con mucha fuerza mentalizados en el próximo partido", declaró el exjugador.

En cuanto a su continuidad Nicolás Córdova manifestó: “Yo no soy dueño del club. Los dueños decidirán si me quedo o me voy. La vida del entrenador siempre influye los resultados. Yo lo que hago es trabajar mucho. Hay un clima emocional muy jodido. Hoy estoy acá, asumiendo”, sentenció.

EL DATO

Universitario de Deportes tiene 9 partidos para levantar cabeza y sus rivales serán: Unión Comercio, Binacional, Sport Rosario, Sport Boys, Sporting Cristal, Alianza Lima, Municipal, Real Garcilaso y Comerciantes Unidos.