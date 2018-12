Gerente deportivo de Alianza Lima: "Existe un gran porcentaje de que Pablo Bengoechea continúe"

No se duerme en sus laureles. A un día de definir ante Melgar en Arequipa al otro finalista del fútbol peruano, la dirigencia de Alianza Lima encarnada en Gustavo Zevallos demuestra que no deja nada al azar: tanto en la logística como la planificación deportiva.

Sea cual sea el resultado del Alianza Lima vs Melgar, Gustavo Zevallos tiene claro que Bengoechea debe ser el DT en el 2019. "Pablo está muy contento en Alianza y nosotros también con él. Por ello existe un gran porcentaje para que continúe en el club y estamos confiados que así será. La idea es que Pablo se quede", sostuvo el directivo a 'Radio Ovación'.

Sobre la logística para el partido en el Monumental de la UNSA, Zevallos detalló: "Todo ya está preparado para nuestro viaje de mañana (jueves) a la ciudad de Arequipa y realmente tenemos plena confianza en lo que hará el equipo ante Melgar. Entre jugadores, comando técnico, cuerpo médico, utilería y directivos viajaremos 45 personas, a las 10.30 de la mañana, en vuelo charter".

Respecto a los hinchas, el gerente deportivo de Alianza Lima acotó: "¿Cuántos hinchas viajarán? Tengo entendido que están yendo entre 12 a 15 buses para Arequipa y allá, seguramente, se juntarán con el gran número de hinchas aliancistas. No tengo ninguna duda que estaremos muy bien respaldados por nuestra hinchada como ocurre siempre en todas partes".

Eso sí, Gustavo Zevallos no quiso abundar mucho sobre la designación de Joel Alarcón como árbitro del Alianza Lima vs Melgar. "Estamos tranquilos con la designación de Joel, confiamos en su seriedad y trabajo, es un juez Fifa..., pero preferimos no hablar del árbitro porque tenemos que estar más preocupados en lo que pueda hacer nuestro equipo. Creemos mucho en nuestros jugadores y el domingo ya lo demostraron de lo que pueden ser capaces. Pienso que estamos en capacidad de estar a la altura de las expectativas y superarla", puntualizó.

EL DATO:

A Alianza Lima le ha ido relativamente bien con Joel Alarcón en el 2018. Sus números son tres triunfos, un empate y una derrota.