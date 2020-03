Jean Tragodara desata su furia con la población por no respetar la cuarentena por el Coronavirus

El estado de emergencia en nuestro país es necesario y obligatorio por la expansión del Coronavirus. A estas alturas existen más de 100 infectados con el virus y la situación sigue preocupando.

Por esta razón Jean Tragodara, futbolista de Sport Boys, arremetió contra todos aquellos que no respetan las medidas decretadas por el Gobierno peruano.

"117 infectados y así quieren seguir saliendo. Quédense en sus casas. No sean el causante que sus familias se enfermen", escribió Tragodara a través de su cuenta de Twitter.

Pero no solo fue esta crítica. El volante de Sport Boys también "explotó" durante el primer día de cuarentena por el Coronavirus.

"La emergencia sanitaria: Día 1 fue de caso omiso a la orden del presidente, espero que mañana se queden en su casa y las autoridades sean más rigurosos para el cumplimiento de la orden. #YoMeQuedoEnMiCasa".

"¡OJITO, OJITO! SI PARA TÍ PERUANO VIVAZO. Cuando aumenten los casos de manera exponencial y esto se haga incontrolable, recuerda bien que no fue el gobierno, no fue el personal de salud (Enfermera, Médico, Técnico en Enfermería, etc), no fue SAMU, Bomberos, Essalud. Fueron ustedes mismos", sentenció Jean Tragodara en Twitter.

