Pelusso y la vez que Marko Ciurlizza casi lo golpea por no saber quién era – VIDEO

“ Marko Ciurlizza , un tipo divino. Tremendo jugador, un crack. Cuando llegó la lista para hacer la pretemporada en Chincha, en la lista se nos pasó su nombre y no estaba. Termina el entrenamiento y me llama y me dice que no está y que qué pasa con él”, contó Pelusso para Gol Perú.

Luego, agregó lo siguiente: “Solo se me ocurrió decirle que no lo ubiqué bien y le pregunto cuál es su nombre. Le dije que lo vi entrenador y seguro no me convenció. Ciurlizza se quedó sorprendido, no sabía qué hacer, si pegarme o insultarme".