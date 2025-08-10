Jhamir D'Arrigo dejó firme mensaje tras salida de Alianza en pleno Clausura: "Fue un..."

Alianza Lima inició el Torneo Clausura 2025 enfocado en hacer una mejor campaña que el Apertura, pues ya no tienen margen de error si quieren luchar por el título nacional. En ese contexto, las renovaciones, fichajes y salidas comenzaron a darse, siendo el nombre de Jhamir D'Arrigo uno de los que captó la atención.

Y es que el extremo no continuó más en el plantel para esta segunda parte de temporada donde no tenía mucho protagonismo en partidos bajo la dirección de Néstor Gorosito. Tras su salida, el jugador no dudó en pronunciarse y dejó un contundente mensaje que no tardó en generar diversas reacciones.

¿Qué dijo Jhamir D'Arrigo tras su salida de Alianza Lima?

“¡Querido Alianza Lima! Muchas gracias por todo el tiempo que me permitiste defender tus colores. Fue un privilegio y fue uno de mis sueños cumplidos. También quiero agradecer a mis compañeros por estar a mi lado en todo momento y al incansable cuerpo auxiliar y a la hinchada por todo éste tiempo. Les deseo lo mejor y éxitos en lo que viene, Arriba Alianza TLV”, escribió en una de sus recientes publicaciones vía Instagram.

Jhamir D'Arrigo no continúa en el club blanquiazul tras ser transferido a Melgar de donde salió para llegar a La Victoria en la temporada 2023. La institución ‘íntima’ oficializó la salida del futbolista, quien retornará al ‘Dominó’ para luchar por los próximos objetivos.

De acuerdo a las cuentas oficiales de Melgar, fue anunciado como la nueva incorporación del Torneo Clausura y podría ser tomado en cuenta por Juan Reynoso, nuevo entrenador del conjunto arequipeño tras la salida de Walter Ribonetto.