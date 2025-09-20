'Pepa' Baldessari hace graves acusaciones en el fútbol peruano: "La mafia se hizo presente"

Uno de los personajes más conocidos del deporte nacional es Horacio Baldessari, quien salió campeón de la Liga 1 con Sporting Cristal en 1991 y tras su retiro ha sido director técnico de incontables clubes de nuestro balompié. Ahora, el popular 'Pepa' reapareció como entrenador del Grandez FC y aseguró que la mafia volvió a hacerse presente en el fútbol peruano, quejándose en un particular video que ha rondado las redes sociales.

Muchos recordarán el metraje donde el argentino se limpió el trasero con billetes de dinero en protesta contra la corrupción, ya que cuando dirigía a Carlos Mannucci a uno de sus futbolistas quisieron sobornarlo para que se eche atrás en un enfrentamiento. Ahora, muchos años después, el mencionado entrenador se quejó nuevamente sobre los amaños de partidos en el Perú.

En diálogo con el programa Fútbol Al Toque, Horacio Baldessari se mostró indignado por haber perdido 2-1 con Bellavista de Trujillo en la ida de la etapa nacional de la Copa Perú, sobre todo porque le remontaron con goles polémicos tras ir ganando por la mínima diferencia. Según la 'Pepa', el juez principal cobraba todo en contra de los suyos y fue totalmente localista.

"Vamos a ver las cosas diferentes. No es que no pueda sostener el resultado, sino que la mafia se hizo presente otra vez. Lo que ha cobrado este señor (árbitro) no tiene perdón de Dios. Venimos de hacer un viaje de 24 horas de Tarapoto a Trujillo, para que me robe el partido, no puede ser. No pueden venirte a cag... el trabajo de toda una semana. Posiciones adelantadas, córner inventados, te cortaba en cualquier lado. Así el fútbol se muere", precisó el ex Sporting Cristal.

¿Qué clubes ha dirigido la Pepa Baldessari?

Estos son los clubes que ha dirigido el argentino: