0
EN VIVO
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura
EN DIRECTO
Perú vs Brasil EN VIVO HOY, semifinal del Sudamericano de Vóley Sub 17

'Pepa' Baldessari hace graves acusaciones en el fútbol peruano: "La mafia se hizo presente"

Horacio Baldessari, más conocido como la 'Pepa', reapareció en un particular video quejándose sobre el fútbol peruano y asegurando que hay una mafia.

Francisco Esteves
'Pepa' Baldessari indicó corrupción en el fútbol peruano.
'Pepa' Baldessari indicó corrupción en el fútbol peruano.
COMPARTIR

Uno de los personajes más conocidos del deporte nacional es Horacio Baldessari, quien salió campeón de la Liga 1 con Sporting Cristal en 1991 y tras su retiro ha sido director técnico de incontables clubes de nuestro balompié. Ahora, el popular 'Pepa' reapareció como entrenador del Grandez FC y aseguró que la mafia volvió a hacerse presente en el fútbol peruano, quejándose en un particular video que ha rondado las redes sociales.

Alianza Lima sorprendió con sus hinchas con oferta para su partido por Liga 1.

PUEDES VER: ¡Por un Matute lleno! Alianza lanzó irresistible promoción para su próximo partido: "Descuento"

Muchos recordarán el metraje donde el argentino se limpió el trasero con billetes de dinero en protesta contra la corrupción, ya que cuando dirigía a Carlos Mannucci a uno de sus futbolistas quisieron sobornarlo para que se eche atrás en un enfrentamiento. Ahora, muchos años después, el mencionado entrenador se quejó nuevamente sobre los amaños de partidos en el Perú.

En diálogo con el programa Fútbol Al Toque, Horacio Baldessari se mostró indignado por haber perdido 2-1 con Bellavista de Trujillo en la ida de la etapa nacional de la Copa Perú, sobre todo porque le remontaron con goles polémicos tras ir ganando por la mínima diferencia. Según la 'Pepa', el juez principal cobraba todo en contra de los suyos y fue totalmente localista.

"Vamos a ver las cosas diferentes. No es que no pueda sostener el resultado, sino que la mafia se hizo presente otra vez. Lo que ha cobrado este señor (árbitro) no tiene perdón de Dios. Venimos de hacer un viaje de 24 horas de Tarapoto a Trujillo, para que me robe el partido, no puede ser. No pueden venirte a cag... el trabajo de toda una semana. Posiciones adelantadas, córner inventados, te cortaba en cualquier lado. Así el fútbol se muere", precisó el ex Sporting Cristal.

¿Qué clubes ha dirigido la Pepa Baldessari?

Estos son los clubes que ha dirigido el argentino:

  • Aurich Cañaña
  • Deportivo Municipal
  • Atlético Chalaco
  • Comerciantes Unidos
  • Carlos Mannucci
  • Los Caimanes
  • Grandez FC

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Universitario vs. UTC EN VIVO por Liga 1 MAX: transmisión del partido

  2. Ex River Plate confirmó que llegó a un acuerdo con Alianza Lima: "Solo falta firmar"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano