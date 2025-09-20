¡Por un Matute lleno! Alianza lanzó irresistible promoción para su próximo partido: "Descuento"

Alianza Lima recibe en Matute este domingo a Comerciantes Unidos en uno de los partidos más importantes de la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. Los blanquiazules van en busca de un triunfo que les permita seguir soñando con ganar el segundo certamen del año, por lo que necesitan del apoyo de su hinchada. Por ello, el club ha sorprendido al anunciar una promoción con el objetivo de llenar el recinto deportivo de La Victoria.

A través de sus cuentas oficiales, el cuadro 'Íntimo' dio a conocer en las últimas horas una oferta que ningún aficionado aliancista podrá rechazar, pues ellos podrán adquirir sus entradas para el encuentro contra las 'Águilas Cutervinas' hasta con un 20% de descuento sobre el precio original.

"¡No te quedes afuera! Adquiere tus entradas hasta con 20% de descuento", fue el mensaje que publicó el conjunto victoriano en todas sus redes sociales, acompañado de una imagen donde aparece el siguiente texto: "Aprovecha hasta 20% de descuento en tus entradas y alienta con todo al equipo".

Alianza Lima anunció descuento en las entradas para todas las tribunas para el partido ante Comerciantes Unidos. Foto: Alianza Lima

Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos: precios de las entradas

Si eres aficionado del elenco dirigido por Néstor Gorosito y quieres ir al Estadio Alejandro Villanueva a alentarlos en el compromiso frente a Comerciantes Unidos, es preciso señalar que aún está activa la venta de entradas, las cuales se pueden adquirir a través de la web de Joinnus. Conoce los precios de los boletos en todas las localidades disponibles.

Sur: 22.90 soles

Norte: 22.90 soles

Oriente: 47.90 soles

Oriente (Conadis): 23.90 soles

Occidente lateral: 11.90 soles

Occidente lateral (silla de ruedas): 47.90 soles

Occidente central: 143.90 soles

Palco Apuesta Total: 175.90 soles

Precios de las entradas en todas las tribunas para el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos. Foto: Joinnus

Alianza Lima está urgido de ganarle a Comerciantes Unidos

Alianza Lima necesita ahora más que nunca del apoyo de su hinchada, sobre todo en la Liga 1. Los blanquiazules se encuentran en la sexta posición con 12 puntos, por lo que esperan el aliento en las cuatro tribunas para lograr una victoria como local que les permita no alejarse más de la lucha por el título del Clausura.

Sin embargo, el comando técnico aliancista no podrá contar con cuatro de sus principales figuras para el compromiso: Paolo Guerrero (se encuentra recuperándose de su lesión), Jesús Castillo (decisión técnica), Carlos Zambrano y Renzo Garcés, estos dos últimos por cumplir con su suspensión.